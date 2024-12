Cali sufre lo peor y cambia de plan con un jugador: dura noticia para 2025

Deportivo Cali no finalizó de la mejor manera el 2024. Eliminado de manera anticipada en la fase regular, logró salvarse del descenso, pero saben que en el próximo año necesitarán clasificar a los cuadrangulares para salir de manera definitiva de esa tabla negativa y para poder pelear por un título, algo que escasea desde hace tres años.

Con todo lo que se juega para el siguiente año y en medio de todas las necesidades que tiene Alfredo Arias, el 2025 llegó con varias noticias por la composición del plantel que luchará por salir del descenso de manera oficial y por clasificar a cuadrangulares y pelear por algún título en los dos semestres. Además, un club tan grande también aspirará a sellar un boleto a competencias internacionales.

En 2025, Deportivo Cali ya inició una limpieza extensa para la Liga BetPlay. Humberto Acevedo, Fabián Castillo, Jonathan Marulanda, Brayan Montaño, Jimmy Medranda, Fabián Ángel, Juan Manuel Valencia, Andrés Andrade, Anderson Plata, Alex Mejía y Fredy Montero son las primeras 11 bajas confirmadas. El club espera qué sucederá con uno de sus goleadores juveniles como Kleiton Cuéllar que estaba en negociaciones y ascendería al primer equipo.

Sobre las posibles altas, se habla mucho de Guzmán Corujo, defensor central que es del gusto de Alfredo Arias y que, entre uruguayos se entendieron con un llamado que convenció al representante y futbolista. Sin embargo, en medio de la planificación, habría otra baja que cambió todo en el cuadro azucarero.

DE RENOVARLO, A UNA NUEVA BAJA DEL DEPORTIVO CALI PARA EL 2025

El mal momento que vivió el Deportivo Cali abrió las grietas pensando en el plantel de 2025. Varios jugadores no estarían contentos con el presente y no continuarían. Eso mismo sucedió con Kelvin Osorio, volante de 31 años. Con respecto al ex Santa Fe, Cuiabá, entre otros, la idea era renovarlo.

De acuerdo con la información del periodista dedicado al mercado de fichajes, Felipe Sierra, Deportivo Cali se sentó en varias oportunidades para renovar el contrato de Kelvin Osorio. Sin embargo, el entorno del mediocampista le hizo saber al club que no seguirá.

Con esta situación, se sigue desarmando Deportivo Cali pensando en lo que será el primer semestre de 2025. La necesidad es clara en armar un equipo competitivo y en eso deberá trabajar Alfredo Arias después de salidas sensibles como la de Kelvin Osorio, Jarlan Barrera, Andrés Andrade o Fredy Montero.