Álvaro González lanzó fuertes críticas a la Selección Colombia de Arturo Reyes

La Selección Colombia sub-23 logró una sufrida clasificación al cuadrangular final del Torneo Preolímpico tras empatar sin goles ante su similar de Chile y ubicarse detrás de Argentina en el grupo. Ahora afrontará la fase final en Bucaramanga con la responsabilidad de respetar la localía y clasificar a las justas orbitales de Tokio.



A pesar de cumplir el objetivo, las críticas hacia Arturo Reyes no han cesado; y ahora fue el turno de Álvaro González Alzate, vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol que no está a gusto con el trabajo del timonel y con el estilo de juego del equipo que no ha dejado buenas sensaciones en sus primeros cuatro partidos, al igual que en los amistosos.



"Clasificamos haciendo milagros, la preparación física la muy mal, hay que revisar el tema, me dio la impresión que salimos a firmar un empate, esta no es una categoría menor, aquí hay no hay excusas, fue muy malo lo de hoy", señaló el directivo en diálogo con el programa 'Zona Libre de Humo'.



Y prosiguió con sus comentarios respecto al duro partido en Pereira: "Qué mal jugamos, qué partido tan difícil... no se puede comparar con Venezuela, ese fue más rival que Chile hoy; fue un partido muy duro. Qué belleza estar en la final, pero hay muchas cosas por revisar, la preparación física la veo mal", enfatizó al tiempo que ponderó el trabajo del arquero Esteban Ruíz.



"Vi al equipo quedado físicamente ,me dio la impresión que salieron a buscar un empate y buscar una clasificación de cero puntos. En esta categoría tienen que estar preparados para eso, no es juvenil ni infantil, es una categoría de mayores de 20 años".



Y cerró hablando sobre los futbolistas que afrontaron el mencionado cotejo: "Ningún jugador pasa el examen, yo prefiero no hablar individualmente para evitar roces. Muy buena la clasificación, pero me deja preocupado, hay que mejorar mucho".