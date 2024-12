Ancelotti enciende las alarmas sobre su futuro en Real Madrid: "Me siento triste"

Real Madrid se alista para lo que serán las fases definitivas de la temporada. El conjunto merengue tiene como objetivo no quedar eliminado de la Champions League y para ello se medirá ante Atalanta, Salzburgo y el Brest de Francia.

Los merengues no han tenido su mejor arranque de temporada y ante esto, uno de los principales señalados ha sido Carlo Ancelotti. El italiano ha sido señalado como el responsable del mal momento que vive el cuadro merengue. Incluso ha apuntado que el nivel de algunos jugadores se apunta a la mala gestión de la plantilla.

Una de las situaciones que se ha marcado es que el entrenador, más allá de ser un gran motivador, no ha sido capaz de ser un revulsivo táctico. Por ello, la continuidad del DT está en duda y sus últimas palabras han dejado incógnitas sobre lo que pasará.

“Tengo que aceptar las críticas porque el equipo no está sacando su mejor versión y el entrenador es el máximo responsable. Creo que me tiran demasiados palos, quizás porque estáis cansados de mí, pero yo no estoy cansado de este trabajo.

Si la crítica es aceptable, la entiendo, y a veces las críticas son gasolina para intentar hacerlo mejor”, apuntó el técnico en la rueda de prensa previa al compromiso ante Girona.

Sin embargo, el DT también manifestó: “Quiero animarme un poco, porque me veo un poco triste. Parece que estáis cansados de mí. No vivo en otro mundo, vivo en este y leo los palos. Cuando afectan a mi identidad, sí me afectan.

La diferencia entre afectar a la identidad y a la profesionalidad es como decirle a alguien, ‘has hecho una tontería’ o decirle ‘tú eres tonto’. Es distinto”.

Lo cierto es que el Madrid tendrá que defender su posición para seguir en la Champions y dar la pelea en la Liga. Los merengues se alistan para su partido en el que enfrentan a Girona este sábado 7 de diciembre.