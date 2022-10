“Ancelotti me quería”: La increíble razón por la que Bacca rechazó al Real Madrid

Carlos Bacca fue uno de los delanteros más reconocidos durante su época en el Sevilla de España. El delantero cafetero era un referente del área y conquistó dos títulos de Europa League con el conjunto andaluz.

Vea también: "Hasta el Papa y la Conmebol lo saben": Nacional vs América; el verdadero clásico del FPC

Después de haber brillado en el cuadro del Sánchez Pizjuan, el delantero cafetero era reconocido en toda Europa. Sus goles eran el objetivo de varios de los clubes grandes de Europa. Incluso llegó a estar en la baraja del Reala Madrid.

Según contó el atacante en dialogo con ‘Win Sports’, en el verano de 2015 las ofertas para fichar por grandes equipos llegaron a su mesa: "Tenía 3 opciones en ese mercado: AC Milan, Liverpool y Ancelotti me quería para el Real Madrid, Pero al Milan no le puedes decir que no".

Bacca eligió la opción de fichar por el conjunto italiano rechazando al cuadro madridista. El atacante contó que su sueño era vestirse de ‘Rossonero’.

"Vestir la camiseta del Milan fue un sueño. Van a decir que fui al segundo equipo con más Champions, en mis inicios andaba con la camiseta por la calle siempre, haber marcado 34 goles y 1 título, solo Zlatan hizo más goles que yo la década anterior", dijo el jugador en la entrevista.

Le puede interesar: [Video] Pánico por colapso del techo en el estadio; hinchas del Colo Colo afectados

La decisión del colombiano terminó siendo un poco desacertada. Su paso por el Milán fue de muy bajo nivel teniendo en cuenta que llegó a uno de las peores plantillas del club en esos años. Mientras que el Madrid terminaría siendo el campeón de la Champions League en esa temporada.