Temor en el Real Madrid por Mbappé: "no sabemos lo que pasa"

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, declaró tras vencer al Atalanta que ha sido "una victoria muy importante" ya que permite al equipo llegar "vivo a Navidad".



"Ha sido un partido completo. La movilidad para cambiar a Vini de su marca. Bellingham y Mbappe también han jugado muy bien. Sufriendo pero hemos merecido ganar", ", dijo en rueda de prensa tras el partido.



"A nivel físico el Atalanta te exige mucho. Era un partido de duelos y ha salido bien. Es una victoria muy importante, no solo por los 3 puntos sino porque llegas vivo a Navidad. Y llegar vivo a Navidad es la clave para hacer buena segunda parte de la temporada porque se recuperan jugadores", añadió.

"No sé si entraremos entrar los 8 primeros. Lo que sí sé es que quedan dos partidos e iremos con todo", azotó.



Sobre la lesión de Mbappe y el numeroso elenco de jugadores en enfermería, comentó: "De verdad no sabemos lo que pasa. El calendario es exigente y la plantilla reducida no nos permite rotar jugadores. Tenemos que aguantar el momento".



Mbappe se someterá a pruebas este miércoles, pero sus molestias en el isquio no apuntan a ser una lesión grave.



"Mbappe ha empezado muy bien. La clave era la movilidad de los de arriba. Vini ha bajado mucho para dar juego. Mbappe nos podía dar más si no fuera por la lesión. Con un Mbappe al 100% hubiera sido un partido mejor", apuntó



Ancelotti insistió en la importancia de la victoria: "Después de Osasuna el equipo ha sido sólido, colectivo, ha trabajado más. Perdimos dos partidos con rivales muy fuertes, pero no dimos la sensación de estar perdidos. La victoria nos va a ayudar porque es una victoria de calidad y de compromiso".



"Es un bocado de aire fresco porque nos permite los dos próximos partidos. Ojalá podamos tener una cara distinta. Hoy estamos más distendidos hoy que ayer", añadió.

Sobre la posibilidad de rotar: "Tendremos más competencia. Lo que no va a cambiar es que meteré a los mejores para ganar. Con más competencia se pueden meter más cambios".



"Ceballos me ha gustado mucho. Es muy buena noticia que esté así. Como Brahim, como Fran, que ha hecho partido de nivel. La segunda línea lo está haciendo muy bien", señaló.



Y terminó hablando del rival: "Es un equipo muy fuerte, juega a un ritmo muy alto, ideas claras, hay que estar preparados. Le hemos creado problemas al meter el balón detrás de los defensas. Respecto al verano es mucho mejor. Tendrá una temporada muy buena este año".