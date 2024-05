En el fútbol siempre se especula sobre los posibles arreglos de partidos o actitudes deshonestas por parte de jugadores o árbitros. Esta semana, se presentó un caso que pone en tela de juicio la legitimidad del fútbol en holanda, dado que un árbitro central está envuelto en un escándalo sin precedentes en el balompié mundial.

El árbitro Jan Smit ha sido suspendido de por vida por la Real Asociación de Fútbol de los Países Bajos (KNVB) tras protagonizar un escándalo durante el partido por el campeonato del St. George de Spierdijk, en el fútbol de ascenso de ese país. El incidente, que ha dejado boquiabiertos a jugadores, aficionados y autoridades deportivas, ha sido calificado como un hecho sin precedentes en la historia del fútbol local.

El partido entre St. George y SV De Valken ya había captado la atención por su naturaleza decisiva para el campeonato de cuarta división, pero los eventos que se desarrollaron en el campo de juego y después del pitido final han asegurado que este encuentro sea recordado por razones muy diferentes. Jan Smit, el árbitro de 61 años, expulsó a tres jugadores y al entrenador del equipo visitante, SV De Valken, en un partido caótico que vio la expulsión de cuatro tarjetas rojas en total.

Además, Smit añadió quince minutos de descuento al tiempo reglamentario, una decisión controvertida que permitió a St. George anotar el gol del empate en tiempo añadido. Este gol fue crucial para que St. George asegurara el campeonato, desencadenando una celebración eufórica en el campo.

El escándalo también fue en la celebración

Lo que siguió fue aún más sorprendente. Mientras los jugadores de St. George celebraban su triunfo, Jan Smit se unió a ellos en el escenario de la celebración. En una actuación sin precedentes para un árbitro, Smit interpretó la canción 'Guardian Angel' de Marco Schuitmaker, demostrando un entusiasmo que muchos consideraron inapropiado para alguien en su posición.

"Otros deben juzgar si es normal que un árbitro celebre con entusiasmo el merecido campeonato del St. George después del partido", expresó la junta directiva del SV De Valken en una declaración oficial.

El SV De Valken no tardó en presentar una queja formal ante la KNVB, criticando tanto el desempeño de Smit durante el partido como su conducta posterior. "La directiva de Valken no considera útil discutir en detalle el partido del domingo y el papel del árbitro durante y después del partido en la publicidad", añadieron en su declaración.

La KNVB respondió con firmeza. Esta mañana, la asociación de fútbol informó a Jan Smit que nunca más podría arbitrar un partido bajo su jurisdicción. "Hemos recibido varias quejas después del partido del domingo. Esta mañana llamamos al señor Smit y le dijimos que ya no puede arbitrar partidos. Esperamos una actitud neutral por parte de un árbitro y que ambos equipos sean tratados con respeto. Eso es, por supuesto, donde pertenece esta actitud", afirmó Daan Schippers, portavoz de la KNVB.

El árbitro da la cara

Jan Smit, en declaraciones al medio NH, defendió su actuación durante el partido y su posterior participación en la celebración. "Puedo entender que el SV De Valken esté decepcionado con el desarrollo del partido. Sin embargo, en mi opinión, las cuatro tarjetas rojas mostradas estaban cien por cien justificadas. Antes del partido, los jugadores del St. George ya me preguntaron si quería cantar una canción después. Lo he hecho varias veces en el pasado, incluso en el Spartans, el VVS, el Grasshoppers y también en Ámsterdam, en el ASV Arsenal".

Smit explicó que había accedido a cantar si St. George se proclamaba campeón. "Dije que si se convertían en campeones, me gustaría cantar una canción. Durante el coro de 'The Guardian Angel', me pusieron el cuenco en las manos y lo levanté", dijo Smit sobre su actuación. "Sin embargo, a De Valken no le gustó esto. Simplemente enviaron el vídeo a la KNVB y presentaron una denuncia".

Visiblemente decepcionado, Smit expresó su frustración por la decisión de la KNVB. "No estuve de fiesta con los jugadores en absoluto. Simplemente canté una canción y levanté el cuenco una vez. Eso es lo único. Me parece demasiado triste que la KNVB me despida por ese motivo. Es ridículo. La KNVB no ha investigado y sólo ha visto un vídeo. Supongo que ya se habrá acabado el silbato, pero ya no me arrodillaré como hace dos años y luego podrán pasar por el puente de remolacha", concluyó Smit.

El video de la celebración