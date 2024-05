Cristiano Ronaldo da lección de disciplina a jugadores jóvenes: es muy drástico

Cristiano Ronaldo quedará inmortalizado en la historia del fútbol como uno de los delanteros más temibles de todos los tiempos. Su capacidad atlética, combinada con un talento innato para definir, lo han convertido en una auténtica pesadilla para las defensas rivales.

A lo largo de su carrera, ha demostrado que su olfato goleador no se acaba, a tal punto que siempre se ha destacado en clubes de la talla del Real Madrid, Manchester United y Juventus.

El delantero portugués llegó a Arabia Saudita con el deseo de seguir marcando goles, y no ha decepcionado. CR7 suma 891 goles en toda su carrera, una cifra que lo coloca como el máximo artillero de todos los tiempos.

Mantenerse en la cima del fútbol mundial no es tarea fácil, y Cristiano lo ha logrado gracias a su disciplina, rutina y hábitos saludables. A sus 39 años, sigue rindiendo al más alto nivel, y esto no es coincidencia. Su enfoque en mantener un estilo de vida disciplinado es ejemplar, no solo para los niños que sueñan con ser futbolistas, sino también para sus colegas profesionales.

Cristiano Ronaldo es conocido por su régimen estricto y su dedicación total al deporte. Recientemente ha compartido algunas de sus prácticas diarias que le han permitido mantenerse en la élite del fútbol. "Nunca hablo a partir de las 22 (10 de la noche), ni siquiera por teléfono. A partir de esa hora no me llames. Me gusta dar descanso a mi cerebro," comentó Ronaldo, subrayando la importancia de un buen descanso y la desconexión mental.

Además, Ronaldo enfatiza que ser un futbolista profesional requiere una dedicación total que va más allá de las dos horas de entrenamiento diarias. "Como futbolista profesional, necesitas una dedicación total. No son solo las dos horas de entrenamiento. Vivo por lo que soy, por mi carrera futbolística. Pero por supuesto también me encanta pasar tiempo con mi familia, ir al cine o salir a cenar. Cada deportista tiene sus propias características o necesidades," explicó el portugués.

Estas declaraciones de Cristiano son una valiosa lección para los jóvenes jugadores, quienes pueden ver en él un modelo a seguir en cuanto a la importancia de la disciplina y la dedicación. En una era donde las distracciones digitales están al alcance de todos, el consejo de Ronaldo sobre el uso del celular es particularmente relevante. Al limitar su uso y establecer límites claros, Cristiano demuestra que la concentración y el descanso son esenciales para alcanzar el máximo rendimiento.

¿Cómo se dividen los goles de Cristiano?

Los goles de CR7 se distribuyen en varias etapas de su carrera: Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Al-Nassr (62) y Sporting de Lisboa (5). Su más reciente gol en clubes fue contra Al-Okhdood en la Liga de Arabia Saudita el 9 de mayo. Además, con la selección de Portugal ha marcado 128 goles, liderándola a títulos importantes como la Eurocopa 2016. Su último gol internacional fue contra Liechtenstein en la clasificación para la Euro 2024, consolidándolo como el máximo goleador a nivel de selecciones.