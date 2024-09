Argentina sufre problema antes de enfrentar a Colombia: "no lo veo factible"

Quedan pocas horas para que arranque el partido de las Eliminatorias Sudamericanas entre Colombia vs Argentina. El escenario perfecto para el desquite por la final de la Copa América en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez que ha suscitado un montón de polémicas por el horario en medio de un recinto deportivo que será un ‘infierno’ para ambas selecciones.

El calor ha generado discusiones y Lionel Scaloni afirmó que no será ventaja para ningún lado y que impactará igual de fuerte a partir de las 3:30 hora colombiana cuando ruede el balón. Argentina palpita el partido, sentenciando que deberán tener máximo cuidado en la pelota quieta, un arma letal de Colombia con James Rodríguez como el ejecutante.

Vea también: Scaloni prepara sorpresa en Argentina para visitar a Colombia en la Eliminatoria

Además de todos estos temas acerca del partido de las Eliminatorias, en la rueda de prensa previa también le preguntaron por la Finalissima en donde enfrentarán a España todavía sin novedades acerca de la fecha y la hora en la que se va a disputar dicho encuentro entre el campeón de la Copa América y de la Eurocopa.

SE ABREN LAS DUDAS SOBRE LA FINALISSIMA

Todavía no hay ni siquiera sede confirmada para llevar a cabo el encuentro entre campeones. La primera edición entre Argentina e Italia se disputó en Wembley, Inglaterra. El país argentino se ‘lanzó’ como una posibilidad para que se juegue en Buenos Aires en 2024. No obstante, ni la UEFA ni la CONMEBOL han dado la decisión final.

Justamente, Lionel Scaloni reveló que, “no sé si la Finalissima se va a hacer, creo que va a ser difícil por lo que me comentaron por las fechas que tiene España. No lo veo factible para el año que viene. Ya se verá si buscan un hueco, pero no la veo y queda lejísimos, pero no estoy con eso en la cabeza”.

Le puede interesar: Primera baja de Argentina para enfrentar a Colombia: abandonó la concentración

El entrenador de Argentina en este momento le resta la importancia a la Finalissima que todavía no se define cuándo ni dónde se jugará y solo piensa en las Eliminatorias. Su primer reto será contra Colombia. En el tema de dicho título entre campeones, hay incertidumbre dado que España, así como la ‘Albiceleste’ tienen todo lo que resta del año con partidos ya establecidos.

Mientras que Argentina juega Eliminatorias hasta noviembre, España tiene ese mismo calendario, pero con la UEFA Nations League. El próximo año continuarán las clasificatorias del continente sudamericano y si los ibéricos pasan la fase de grupos, seguirá la Liga de Naciones. Es difícil que puedan ponerse de acuerdo con los tiempos para confirmar fecha, horario y sede para la Finalissima.