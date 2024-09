Primera baja de Argentina para enfrentar a Colombia: abandonó la concentración

Este martes 10 de septiembre continúan las Eliminatorias Sudamericanas con partidazos. Argentina deberá visitar a Colombia en Barranquilla en un escenario complicado por el horario del juego a las 3:30 en pleno calor de la capital del Atlántico.

Lionel Scaloni explicó que no le parecía justo este horario del partido que podría ser desfavorable para sus dirigidos y en la rueda de prensa previa, afirmó que, “el tema del horario es para los dos igual, el otro día dije que es muy difícil, pero es para los dos. Es incómodo, no digo que tenga ventaja uno u otro, pero el horario no ayuda al espectáculo”.

Además, el estratega sentenció que no van a cambiar mucho para visitar a Colombia y que la alineación se va a ajustar dependiendo a la función de afrontar el partido y el análisis previo que hagan del rival. Justamente, sobre el equipo colombiano, teme por la pelota quieta que es el arma con James Rodríguez como ejecutante.

Más allá de lo anterior y de lo que pueda ser la alineación de Lionel Scaloni que se definirá con base en la función del rival y el análisis previo que están haciendo de Colombia, su onceno podría verse afectado por dos dudas que tiene, y una baja confirmada.

ARGENTINA DESCONVOCÓ A UN JUGADOR Y TIENE DOS DUDAS POR LESIONES

Colombia no podrá tener a Yerry Mina que estaba apercibido por tarjetas amarillas y sobre el final del partido ante Perú, recibió la amonestación por una torpeza en la que tomó el recurso de tocar el balón con las manos en una acción que pensó que era infracción a favor del combinado colombiano.

Sin embargo, Argentina también sufre bajas notables. Alexis Mac Allister y Nicolás González son dudas después de salir con molestias musculares durante el encuentro ante Chile. La prensa argentina revela que, en caso de que no ´puedan jugar, estarán Leandro Paredes y Giovanni Lo Celso supliéndolos.

Lionel Scaloni aseveró cómo está el tema con los dos jugadores, “Nico entrenó diferenciado y Alexis entrenó con nosotros. Vamos a ver la evolución de estos días para decidir cómo vamos a jugar. Estamos evaluando la manera en la que vamos a jugar. Estamos evaluando la manera en la que vamos a jugar y valoraremos algún cambio. Esperaremos”.

Pero, entre la revisión de estos dos jugadores piezas claves para Lionel Scaloni, se confirmó la baja y desconvocatoria de Juan Musso, tercer arquero de Argentina que no pudo viajar por molestias en la espalda. El guardameta del Atlético de Madrid viajó y concentró pese a un golpe sufrido con Nico Williams en el último partido contra el Athletic Bilbao.

Maximiliano Grillo, periodista argentino afirmó que, “Juan Musso fue desafectado de la convocatoria por una precaución debido a una dolencia en la zona de la espalda después de un golpe en el último partido con el Atlético de Madrid”. Pese a la baja, no será sensible, dado que adelante de Musso hay dos arqueros primero, y Emiliano ‘Dibu’ Martínez será el encargado de atajar.