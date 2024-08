Técnico de Liverpool sentencia a Luis Díaz: podría perder la titular en el equipo

Arne Slot reveló en las últimas horas una decisión que podría complicar el futuro de Luis Díaz en Liverpool. El entrenador dio una declaración sorpresiva que sumado a los rumores sobre la salida del colombiano generan duddas en su futuro inmediato.

Tras arribar como nuevo técnico del cuadro red, el entrenador neerlandés manifestó su intención de hacer un cambio radical en el modelo de juego del equipo de Anfield Road. En diálogo con la prensa apuntó las diferencias sobre lo que hacía Jürgen Klopp en el equipo.

“S lo tenemos el balon, queremos marcar, queremos ser intensos en todo lo que hacemos. ¡Eso es bastante simple, por supuesto! Queremos ser intensos en todo lo que hacemos”

“A nosotros nos gusta tener el balón, no nos gusta que el otro equipo tenga el balón… pero la Premier League es una liga en la que hay muchos buenos clubes y muchos clubes quieren tener el balón, así que tenemos que luchar muy duro para tener el balón”

“Quizás la única pequeña diferencia que hay es que después de ganar la pelota, me gusta ir al ataque, como le gustaba a Jürgen, pero a veces me gusta cuando los jugadores intentan mantener la pelota y no jugar la pelota difícil, mientras que a Jürgen o al régimen anterior quizás también les gustaban mucho las escenas caóticas en el campo 16 y sus alrededores. Tuvieron mucho, mucho, mucho éxito con eso durante muchos años”