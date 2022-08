Asistente de Klopp sobre Luis Díaz: "Es por lejos el mejor jugador, no tengo dudas"

El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz arrancó con éxito la temporada 2022/2023 del fútbol internacional con Liverpool al ganar la Community Shield luego de vencer 3-1 a Manchester City en partido que se disputó en el King Power Stadium de Liecester.

Díaz jugó 85 minutos y como ha sido constante fue desequilibrante por la banda izquierda, por donde se asoció con sus compañeros.

Lea también: Falcao emocionado por regresar al Old Trafford: "Tengo buenos recuerdos aquí"

Este lunes 1 de agosto, después de lograr el título, Liverpool dio a conocer un informe publicado por Pepijn Lijnders, asistente técnico de Jurgen Klopp, en el que detalla el seguimiento que le hizo a Luis Díaz para tomar la decisión de concretar su fichaje.

En el documento Lijnders explica las virtudes que encontró en el colombiano, teniendo en cuenta sus características de juego.

"Mientras prepara la presión, lee hacia dónde va el siguiente pase para interceptar, corre con todo lo que tiene en estos momentos. Huele estas ocasiones para interceptar cerca de la portería contraria. Nunca para. Quiere defender hacia adelante. Me encanta eso…".

El asistente técnico de Jurgen Klopp destacó la lectura de juego del guajiro al mismo tiempo que describió los aspectos que podría mejorar si, en ese entonces, se realizaba su fichaje por Liverpool

"Puede moverse más a menudo sin el balón atrás cuando el balón está libre desde atrás. Los momentos que hace son con buen tiempo pero pueden ser con más sorpresa. Gran toque y control del balón. Dentro del área habilidad para crear tiros. Puede driblar, va con facilidad, supera el juego/se desliza hacia la izquierda y hacia la derecha pasando a los defensores. En un pequeño espacio a toda velocidad trata de encontrar la mejor opción para pasar. Me encanta eso. Siempre visión general. Me encanta eso. Siempre en relación con la puntuación. Me encanta eso. El uno contra uno para disparar desde lejos, lo que es bueno para nuestro juego…".

Le puede interesar: Sergio Andrés Higuita ganó la etapa 3 y es nuevo líder del Tour de Polonia

Finalmente, Pepijn Lijnders valoró lo encontrado en Luis Díaz a, afirmar que "por lejos" era el jugador que necesitaba Liverpool para reforzar su frente de ataque.

"El impulso de la contrapresión mejorará fácilmente dentro de nuestro estilo y entrenamiento. Se volverá más intenso con esto. Más agresivo con esto. Por LEJOS el mejor jugador. NO TENGO DUDA…".