Atentos en Junior: Sao Paulo está interesado en Miguel Ángel Borja

La actuación del delantero colombiano Miguel Ángel Borja con la camiseta de Junior de Barranquilla le ha permitido volver al radar de los más importantes clubes del continente, además de regresar a una convocatoria de la Selección Colombia tras haber sido llamado por Reinaldo Rueda.

Este martes 25 de mayo se conoció que Sao Paulo, otro histórico club de Brasil, estaría interesado en negociar un posible fichaje del atacante cordobés.

Según informó Globo Esporte, Carlos Belmonte, director de fútbol de la Tricolor, manifestó que el rendimiento de Borja les ha llamado la atención y se animarían a iniciar una negociación con Palmeiras, equipo dueño de sus derechos deportivos.

"Es un jugador muy interesante, muy bueno. Por supuesto, involucra a dos rivales, a pesar de nuestra excelente relación. La rivalidad en el fútbol es solo en la cancha, fuera de la cancha las tablas deben dar lo mejor de sí y eso lo hemos estado buscando", informó.

Belmonte también agregó que Palmeiras aprovecharía el buen momento de Borja para vincularlo a su plantilla o para hacer un buen negocio con él.

"Pero creo que el Palmeiras, en algún momento, se aprovechará de Borja. No tuvo la actuación esperada, pero es un jugador muy interesante. No tenemos negociación y ni siquiera hemos hablado de eso. Cualquier cosa es saltar el muro y charlar, pero en ese momento no hay nada".

Actualmente, Miguel Ángel Borja está en Junior de Barranquilla en condición de préstamo hasta junio de 2021 y con una opción de compra.