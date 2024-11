Atlas 'encontró' reemplazo de Camilo Vargas: tapa en la Liga BetPlay

A falta de meses para que el mercado de fichajes abra en México, ya se empieza a hablar de posibles salidas y llegadas para la Liga BBVA MX. De hecho, una de las grandes novedades podría ser con Camilo Vargas, arquero de la Selección Colombia que desde hace unas ventanas ha llamado la atención del exterior.

Sin duda alguna, Atlas de Guadalajara sufre cada vez que se habla de una posible oferta para Camilo Vargas del exterior. El bogotano podría salir de suelo tapatío y firmar con otro gigante de México con el interés de Cruz Azul, que prende las alarmas por la situación contractual de Kevin Mier.

Desde hace unos meses, Kevin Mier ha llamado la atención del Brighton de Inglaterra y su salida se puede dar en diciembre. Camilo Vargas sería el elegido, pese a que es uno de los máximos ídolos y referentes de Atlas. Camilo ganó tres títulos y es uno de los queridos por la afición rojinegra.

Titular en la Selección Colombia por encima de David Ospina y referente en el Atlas, es apenas lógico que Camilo Vargas levante interés en distintos clubes de México y del exterior. Por esta razón, el elenco tapatío buscaría un reemplazo desde ya por si finalmente se concreta la salida. Justamente, la primera opción que aparece sería otro colombiano.

ATLAS SIGUE A UN ARQUERO DE LA LIGA BETPLAY

Con la incógnita de la continuidad del guardameta bogotano, Atlas ya se ha puesto en la movida para ver alternativas. Vargas suena en Cruz Azul, pero los de Guadalajara no han pensado en lo más mínimo en Kevin Mier, que por ahora defiende a la máquina cementera. El elegido sería nada más y nada menos que Juan Diego Castillo del Fortaleza CEIF.

A sus 21 años, Juan Diego Castillo, sobrino de un referente en el arco colombiano como Bréiner Castillo llama la atención. Con Fortaleza ha sumado 98 encuentros en el arco atezado y ha contado con proceso en la Selección Colombia Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

Aunque no hay nada certero, en medio de la transmisión del Once Caldas vs Fortaleza por la señal de Win Sports, hablaron sobre jugadores del cuadro visitante que llaman la atención a nivel internacional. “A los jugadores que ustedes mencionan que son de mostrar, hay que sumarle el nombre de Juan Diego Castillo, arquero caleño de 21 años porque en México se rumora la salida de Camilo Vargas de Atlas y se dice que estarían pendientes, siguiéndole la pista al joven arquero de Fortaleza”, afirmaron.