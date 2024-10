Camilo Vargas saldría de Atlas: equipo "pagaría una millonada"

El portero Camilo Vargas se ha convertido en 'prenda de garantía' de la Selección Colombia, entorno en el que incluso se han "arrepentido" de que el bogotano no fuera el titular antes, ya que hay quienes aseguran que habría podido aportar para que la Tricolor avanzara al Mundial de Qatar 2022.

Asimismo, Vargas es un ídolo de Atlas de Guadalajara, con el que consiguió un bicampeonato de Liga MX, superando así una sequía de 70 años sin títulos para los de Jalisco. Pero ahora, el colombiano, referente de su equipo estaría próximo a salir.

En la tarde de este 21 de octubre surgió el rumor de que Camilo Vargas saldría de Atlas para llegar a Arabia Saudita, donde hay un equipo que "pagaría una millonada", según Francisco 'Pacho' Vélez en el programa 'En la Jugada' de RCN Radio.

Claro que el periodista tan solo replicó una información que llegó a sus oídos y no hizo añadiduras, incluso poniendo en entredicho que sea cierta esta posibilidad. No obstante, en vista del buen nivel del arquero colombiano, no es descabellado que en Arabia se hayan fijado en él.

No hay claridad sobre el equipo y probablemente no se trate de un fichaje muy escandaloso -pues habitualmente no se paga mucho por arquero, y menos por uno de 35 años-, pero el salario de Camilo Vargas en Arabia sería importante, y la clave para concretar su llegada.

En caso de darse, Camilo Vargas pondría fin a un periodo de cinco años y medio defendiendo el arco de Atlas de Guadalajara, y de paso llegaría a su tercer país en el profesionalismo, pues ya había atajado en Argentinos Juniors.

Se espera conseguir más información acerca del interés desde Arabia en Camilo Vargas, conociendo así el equipo que lo quiere en sus filas y los compañeros que tendría, ya que en este país hay varios jugadores 'top' a nivel mundial.