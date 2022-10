Aumenta la crisis para Cristiano; Manchester United lo castigó con millonaria multa

Cristiano Ronaldo pasó de ser el gran fichaje del Manchester United al problema del equipo, al menos eso es lo que se ha podido evidenciar durante los últimos meses, en los que el delantero muestra una actitud desafiante con Erik Ten Hag.

La última novela fue en el partido del United frente a Tottenham, donde CR7 no jugó y se fue de la cancha antes de que finalizara el encuentro, un hecho que no fue muy bien tomado por el entrenador, quien al parecer ya no se lo aguanta mas.

Tras conocer ese hecho, el equipo tomó la decisión de apartarlo del primer equipo y ponerlo a entrenar solo, al menos mientras se soluciona lo que pasará con el jugador y el contrato que tiene hasta final de la temporada.

A todo eso ahora se añade la millonaria multa que le impuso el equipo por haber desafiado las decisiones del entrenador, la cual corresponde - según diferentes medios europeos - a casi un millón de dólares, valor que equivale a dos semanas de trabajo para él.

Durante el último entrenamiento, se le vio a CR7 haciendo sus trabajos solo y saliendo casi tres horas después con una cara de bastante molestia, la cual seguramente era por la multa que le impusieron y que aumenta la crisis que ya tienen con el equipo.

Mientras se toma una decisión entre el club y Cristiano, lo único cierto es que el jugador deberá seguir entrenando solo y además, estará por fuera de cualquier convocatoria importante que haga el entrenador en las siguientes semanas.