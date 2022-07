Bacca sueña con la Selección Colombia y avala la llegada de Néstor Lorenzo

El delantero de 35 años Carlos Arturo Bacca regresó al fútbol colombiano para vestir la camiseta de Junior, club con el cual ya debutó al disputar cerca de 20 minutos en el triunfo 2-0 sobre Independiente Santa Fe en la fecha 4 de la Liga BetPlay.

Ahora, Bacca y el conjunto 'rojiblanco' se preparan para recibir a Atlético Nacional este jueves 28 de julio en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Copa BetPlay.

Previo al compromiso, el atacante habló en rueda de prensa en donde manifestó que aún tiene el anhelo de volver a vestir la camiseta de la Selección Colombia.

"Lastimosamente la Selección Colombia no pudo conseguir la clasificación al Mundial, me incluyo por qué soy futbolista activo y sigo teniendo la ilusión de seguir en la Selección, me preparo con la mentalidad de un jugador de selección y así lo haré hasta el día que me retire".

Por otro lado, el atacante avaló la llegada de Néstor Lorenzo como estratega del equipo nacional, teniendo en cuenta su experiencia como asistente de José Pérkeman.

"Que el entrenador esté en los estadios es una motivación extra para todo el que aspira a la selección, es mi caso, tengo la ilusión de en cada partido ser el mejor, ayudar a mi equipo, pero pensando en la selección, aportar mi grano de arena, mi experiencia y seguir creciendo".

Por último, Bacca se mostró complacido con el trabajo que ha empezado a hacer Lorenzo al asistir a los estadios y presenciar los partidos de la Liga BetPlay.

"Creo que el entrenador vaya al estadio llena de alegría. al profe Néstor (Lorenzo) lo conozco en los años que estuvimos con el profe Pékerman. Es cercano, siempre está ahí, le gusta ver fútbol y respira fútbol. Por eso tiene ahora la Selección Colombia, está capacitado, lo demostró siendo el asistente de Pérkerman y siendo entrenador ya fue campeón. Ojalá pueda hacer las cosas bien y eso servirá para que Colombia vuelva a un Mundial".