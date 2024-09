Mientras Linda Lizeth Caicedo Alegría porta la cintilla de capitana y lidera el barco de una Selección Colombia Femenina Sub-20 que actúa en el Mundial de la categoría, hubo sorpresas dentro de las nominadas para el Balón de Oro. La vallecaucana ya había escrito su nombre en la historia de dicho premio que galardona a la mejor futbolista del año.

El 2022 fue el antecedente de la explosión de Linda Caicedo en el balompié mundial y el 2023 fue espectacular para la colombiana, que logró inmiscuirse en la lista de las mejores jugadoras del año gracias a su golazo en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda ante Alemania. Además de su gol que fue elegido el mejor de la justa mundialista, brilló con el Real Madrid.

Nominada al Balón de Oro, Linda Caicedo le ganó a varias referentes de la disciplina y con mayor bagaje para ocupar el noveno puesto. Una destacada participación, pese al triunfo de Aitana Bonmatí. Justamente, la del Barcelona también se impuso en el Premio The Best, mientras que la ex Deportivo Cali fue segunda.

LA DECISIÓN QUE TOMARON DESDE EL BALÓN DE ORO CON LINDA CAICEDO

Este miércoles 4 de septiembre, France Football, revista que entrega el premio de mejor jugadora del año, filtró el listado de las 30 nominadas del Balón de Oro femenino. Entre las futbolistas candidatas aparece Aitana Bonmatí que nuevamente volvió a destacarse en dicha nómina y una representante de Colombia como es Mayra Tatiana Ramírez.

Con el panorama que tuvo Linda Caicedo en el 2023, se especulaba que su nombre podría estar encabezando la lista de las 30 jugadoras. No obstante, parece que el Balón de Oro se olvidó de la novena mejor jugadora del mundo en la edición pasada. Linda logró la clasificación con el Real Madrid a la Champions 2024/25 y tuvo pasos destacados en Selección Colombia en la novedosa Copa Oro, Juegos Olímpicos y su cuarto Mundial Femenino.

Sin duda alguna, con tan solo 19 años, su año ha sido destacable entre lesiones que tuvo y que no le permitieron estar en el Sudamericano Sub-20. Es curiosa la decisión que tomó la revista francesa con la extrema del Real Madrid y Selección Colombia. Su 2023 vaticinaban un mejor año venidero, pero al parecer, no fue así para los encargados del Balón de Oro. Esta es la lista de las 30 nominadas:

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Barbra Banda (Orlando Pride y Shanghai)

Tarciane (Houston Dash y Corinthians)

Lauren Hemp (Manchester City)

Trinity Rodman (Washington Spirit)

Ada Hegerberg (Lyon)

Manuela Giugliano (Roma)

Mallory Swanson (Chicago Red Stars)

Glordis Viggosdottir (Bayern Múnich)

Mariona Caldentey (Arsenal y Barcelona)

Lauren James (Chelsea)

Lea Schuller (Bayern Múnich)

Patricia Guijarro (Barcelona)

Gabi Portilho (Corinthians)

Tabitha Chawinga (PSG)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Lindsey Horan (Lyon)

Sjoeke Nusken (Chelsea)

Yui Hasegawa (Manchester City)

Lucy Bronze (Barcelona)

Salma Paralluelo (Barcelona)

Giulia Gwinn (Bayern Múnich)

Khadija "Bunny" Shaw (Manchester City)

Grace Geyoro (PSG)

Alexia Putellas (Barcelona)

Sophia Smith (Portland Thorns)

Ewa Pajor (Barcelona y Wolfsburgo)

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars)

Mayra Ramírez (Chelsea)