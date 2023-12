No solo es el mal nivel que está demostrando el Barcelona lo que preocupa a un timonel conformado por Xavi Hernández. Joan Laporta sentenció que, si Xavi sale del club, llegaría Rafael Márquez, pero todavía el estratega no ha definido su futuro. Critico de cada partido, al ex volante lo que más le importa es salvar al club por delicadas situaciones que desde ahora ya son problemas para el mercado de fichajes.

Mientras el Barcelona necesita armarse de la mejor manera para acortar distancias al Real Madrid y Girona, líderes del certamen español, la prioridad es definir el futuro de jugadores y de quienes puedan llegar. Sin embargo, el problema es la economía de la institución. Ante esto, los préstamos de Joao Félix y de Joao Cancelo se podrían ver afectados.

Principalmente, el de Joao Cancelo que es todavía propiedad del Manchester City, que, según manifiesta Sport.es, no consideraría soltar al portugués por menos de 30 millones de euros, una cifra que, en la actualidad, se le hace muy complicada de pagar al club.

Por Joao Félix no habría tanto problema, pues, de acuerdo justamente con el mismo portal, el Atlético de Madrid podría considerar prolongar el préstamo con nuevas condiciones. La preocupación sigue latente, pasando desde el timonel conformado por Xavi Hernández a la conformación de la plantilla en enero.

La decisión está en manos del Barcelona para fijar una negociación con el Manchester City que sea provechosa para ambas partes. Los 30 millones de euros se ven bien para un talento como Joao Cancelo, pero es una suma de dinero que, en estos momentos, el conjunto culé preferiría resguardar para salvar la situación financiera.

Barcelona tiene la posibilidad de usar la plata en la continuidad de Joao Cancelo, pero, esos 30 millones de euros serían un riesgo para la situación que hoy en día viven en la institución.