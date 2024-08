Beccacece, presentado en Ecuador: reveló por qué aceptó el cargo

Para nadie es un secreto que, en el momento que vive la selección de Ecuador, el sucesor de Félix Sánchez tendrá que tomar las cosas con calma esperando en resurgir tras una Copa América que se prestó para varias críticas por parte de la afición ecuatoriana. De hecho, esa fue una de las razones de la salida del español que sentía la presión por cualquier cosa que pasara dentro del combinado nacional.

El miércoles 31 de julio, fue la fecha límite para que la Federación Ecuatoriana de Fútbol oficializara el nombre del nuevo director técnico para tomar las riendas en las Eliminatorias con el objetivo de clasificar al Mundial de 2026. Sebastián Beccacece fue elegido el encargado para cambiar la perspectiva que se vive en Ecuador y en busca de dejar atrás las críticas por alegrías y resultados.

Una semana más tarde, Sebastián Beccacece fue presentado de manera oficial en donde dio sus primeras palabras como seleccionador de la ‘Tri’. Ahí relevó por qué quiso tomar el cargo, justo en un momento complicado tras la Copa América en donde fueron eliminados por Argentina en cuartos de final.

“QUIERO ESTAR EN ECUADOR”, SE SINCERÓ SEBASTIÁN BECCACECE

El entrenador argentino era una de las primeras opciones para hacerse cargo de la selección de Ecuador tras la salida de Félix Sánchez. Desde hace un buen tiempo, habían contactado el entorno del ex Elche de España cuando todavía tenía contrato con el cuadro alicantino en 2023. El fútbol le dio revanchas y un año después, le llegó esa oportunidad.

Sebastián Beccacece no se lo pensó dos veces y no dudó en dar el sí. El argentino reveló que, “en esta segunda conversación me tocó estar en España con mi familia y fue un momento de mucha alegría, de mucha felicidad, porque de verdad es algo que deseaba. Ya lo había elegido. Yo quiero estar en el Ecuador. Me gusta lo que veo de Ecuador”.

Además, en sus redes sociales, Sebastián Beccacece aseguró que, “es una hermosa responsabilidad trabajar para el sueño de un país, y será gran satisfacción ser parte de un equipo que ilusione, que entusiasme, que contagie y que pueda enamorar a un pueblo tan lindo como el que forman los 18 millones de ecuatorianos. Es una alegría ser parte de la FEF y la Tri”.