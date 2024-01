A Benzema le sobran alternativas: la Premier y otra liga pujan por él

De la noche a la mañana, el futuro de Karim Benzema ha dado un giro inesperado, y, además de que no se especulaba, significó el acabose completo en su trayectoria. El francés, que salió del Olympique de Lyon, luego, jugó en el Real Madrid desde 2019 hasta 2023, optó por jugar en Arabia Saudita en el Al-Ittihad, pero, no ha tenido la mejor suerte, y su adiós de tierras saudíes está cerca.

Con su desaparición en los entrenos, marcó el inconformismo que tiene en el Al-Ittihad, y su inminente decisión de irse de Arabia Saudita. Afortunadamente, su bagaje deportivo avalan al jugador, y, por esta razón, no le han sobrado las posibilidades de cambiar de aires para volver a Europa.

Su despedida del Real Madrid todavía dejó dudas cuando se especulaba que podía seguir en España. La decisión de ir a Arabia Saudita dejó en evidencia que no estaba para salir de la 'Casa Blanca'. Ahora, con dudas en su futuro, la Premier League empieza a tentar al francés, primero con el Arsenal, y segundo con el Chelsea.

Aunque el Arsenal y el Chelsea son los primeros en buscar su fichaje, Rio Ferdinand, referente del Manchester United, señaló en su canal Five de YouTube que, "¿Cómo puedes decir que no a Benzema? ¿Cómo puedes decir que no a ese fichaje? Eso es volver al pasado, lo que hemos estado haciendo antes. Lo hemos hecho con Cristiano Ronaldo, Falcao, Cavani o Ibrahimovic".

Además, afirma que de Karim Benzema, los jugadores más jóvenes podrían retarse a mejorar, algo que ya había pasado antes. “Una persona que lo necesitaría más que nadie en este momento, es Rasmus Hojlund. Hojlund necesita alguien de quien mirar y aprender. Recuerdo cuando Danny Welbeck entró en el primer equipo y admiraba a Cristiano, Rooney y Tevez. Diego Forlán aprendió de Ole Gunnar Solskjaer y Ruud van Nistelrooy”.

Sin duda alguna, la Premier es el anhelo y es la liga que ha aparecido para llevarse al francés. No obstante, otra de las alternativas que maneja Karim Benzema podría ser la Major League Soccer, que quiere 'pescar' en Arabia Saudita. No solo sería con el ex Real Madrid, sino que buscan a Jordan Henderson, otro futbolista que se habría cansado de Arabia.