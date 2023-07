Boca Juniors se alista para lo que será la segunda mitad del año. El conjunto xeneize pretende seguir sumando colombianos, Frank Fabra y ha mejorado su rendimiento en el último tiempo y podría tener otro compañero cafetero en la Bombonera.

El mediocampista colombiano Jorman Campuzano no tuvo muchos minutos en su último curso en 'casa amarilla', pero volverá a Argentina. El ex Nacional se quedó corto para ser parte del once titular del club azul y oro y se fue cedido al Giresunspor de la Superliga de Turquía.

Jorman Campuzano ha pasado un par de meses en Europa, pero es uno de los elegidos para volver al cuadro argentino. La llegada de Jorge Almirón le abrió un lugar en la plantilla de Boca.

Pesé a que los rumores apuntaban a que podía marcharse definitivamente del club, finalmente el acuerdo no se dio. Ahora, el volante tendrá una chance para regresar al equipo. Campuzano fue uno de los objetivos del entrenador durante su etapa como DT de San Lorenzo.

“El mediocampista de 27 años fue dirigido por el DT del xeneize en Atlético Nacional de Colombia, el técnico lo quiso llevar cuando estuvo en San Lorenzo y en esta etapa pidió nuevamente por él”, anunció TyC Sports

Boca busca la vuelta del futbolista que no ha logrado acentuarse en el equipo turco. Desde la dirigencia azul y oro y el consejo de fútbol se buscan alternativas para cumplir el deseo del técnico. Todo está encaminado, pues desde Europa se apunta que el jugador volverá a Sudamérica tras terminar la temporada en Europa.