Boca Juniors se lanza por otro colombiano; ya "hizo una oferta"

Boca Juniors, uno de los clubes más importantes del continente, parece que le gusta insistir con los jugadores colombianos y por eso, ya habría hecho una oferta por otro cafetero que en los próximos días quedará como agente libre.

Vea también: Nueva oferta y destino inesperado para Sebastián Villa: "El jugador quiere que se dé"

Se trata de Roger Martínez, el delantero que hace menos de 24 horas se 'ofreció' al cuadro Xeneize, por lo que parece que el club atendió a su llamado y ya le respondió.

El colombiano dijo para AM de México que es "un agradecido con Boca y con Román, que siempre tuvo interés en mí. Lo que puedo decir es que las veces que me han buscado, no dependía de mí. Boca es un grande a nivel mundial, pero hoy estoy pensando en terminar en unos días mi contrato y ver qué me depara el futuro”.

Tras dicha situación, el periodista argentino César Luis Merlo, dio a conocer que Boca ya habría hecho una oferta por Roger, por lo que solo queda esperar si es lo suficientemente sólida para convencerlo.

Es importante resaltar que este futbolista termina contrato con el América de México el próximo 30 de junio, por lo que en un par de semanas se podrá conocer si finalmente aterrizará en el conjunto Xeneize.

De ser así, Boca contaría en su plantilla con el tercer colombiano después de Sebastián Villa y Frank Fabra, aunque el primero de estos está actualmente retirado de la competencia por sus problemas extradeportivos que lo llevan a enfrentar una primera condena.

Le puede interesar: Justicia argentina declara culpable a Sebastián Villa y confirma la condena