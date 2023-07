Borja armó un lío en River: publicación, festejo polémico y llamado de atención de Demichelis

River Plate estrenó su título en la liga argentina ante Rosario Central. El equipo de la banda cruzada perdía hasta el tiempo de adición y logró rescatar un empate en la última jugada del partido disputado en el Gigante de Arroyito.

Una de las polémicas del partido fue antes del pitazo inicial. En medio de la convocatoria para el partido ante los canayas, Miguel Ángel Borja subió una publicación a su cuenta de Instagram que encendió la polémica en suelo albiceleste.

Allí, el colombiano apuntó duramente por su no presencia en el once titular del equipo dirigido por Martín Demichelis. El colombiano colocó un posteo con un emoticón haciendo gesto de incredulidad y en River no cayó bien.

Tras lo hecho, el entrenador fue preguntado en la conferencia de prensa sobre el suceso y manifestó la necesidad de hablar con el jugador. El técnico contó que se había enterado por terceros sobre lo sucedido: "Me llegó la información de lo de Borja después del partido, yo no tengo redes sociales"

Demichelis fue contundente al decir que ese tipo de situaciones se deben arreglar internamente: "Tocará sentarme a hablar con Miguel, pero no hay que dramatizar. Siempre hay cosas para mejorar y corregir".

Por ahora se espera que el jugador pueda tener mayor continuidad en el onceno argentino. Borja es uno de los grandes candidatos para estar presente con la selección en las primeras fechas de la Selección Colombia en las Eliminatorias 2026.