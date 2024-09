Borja le da la razón a Néstor Lorenzo en convocatorias: "No lo entiende"

Sin duda alguna, la noticia positiva para Marcelo Gallardo, para River Plate y para Miguel Ángel Borja fue la de clasificar a la semifinal de la Copa CONMEBOL Libertadores donde esperan por el ganador de la serie de Fluminense vs Atlético Mineiro. Pero la realidad dista un poco con el goleador colombiano y se acerca a darle la razón a Néstor Lorenzo.

En cada convocatoria de la Selección Colombia hay polémica con el entrenador argentino que ha dejado afuera de las listas a Miguel Ángel Borja, uno de los grandes goleadores de Argentina, pero que en los últimos partidos no ha tenido tanta incidencia con los arcos rivales. Borja no anota desde el 13 de septiembre y no estuvo lúcido ni contra Boca Juniors en el Superclásico ni contra Colo Colo.

Poco a poco, Borja le empieza a dar la razón a Néstor Lorenzo que no lo ha tenido en cuenta en sus convocatorias, pero que, así como reveló el estratega argentino para ir a El Alto en Bolivia, dispondrá de varios jugadores en la lista oficial y ahí podría estar el goleador de River Plate dependiendo de que mejore considerablemente.

Contra Colo Colo tuvo molestias físicas desde el primer minuto del partido. Marcelo Gallardo le dio 70 minutos al colombiano que no pudo brillar en el triunfo por la mínima diferencia de River. La situación ya parece generar inconformismo en los hinchas que no tuvieron piedad con Miguel Borja en las redes sociales.

HINCHAS DE RIVER PLATE DESTROZAN A MIGUEL BORJA POR SU FALTA GOLEADORA

A falta de escasas semanas para una nueva convocatoria en la Selección Colombia, los aficionados de River Plate apuntan contra Miguel Borja, que no pudo completar el partido ante Colo Colo,. Su flojo rendimiento en cancha fue la razón y las molestias que sintió apoyaron la decisión de Marcelo Gallardo.

En las redes sociales, hinchas de River Plate afirmaron que está pidiendo suplencia por su nivel actual, “si no entra en la tónica de Gallardo, dentro de poco va a quedar sentado. No entiende o no quiere entender que es otro técnico y otra idea de juego”.

Adam Bareiro entró por Miguel Ángel Borja sobre los 70 minutos y los aficionados destacaron el esfuerzo del delantero paraguayo tras su ingreso, “Bareiro tiene más ganas que Borja CONFIRMADO”. Otro afirmó que entiende a la perfección porque no juega en el combinado nacional, “uno se da cuenta porque Borja no es titular en la Selección Colombiana un partido flojo no ganó una pelota en todo lo que jugó”.