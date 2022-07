Borja no entrenó con Junior y espera definir su futuro: Hay nuevo interesado

Incertidumbre hay sobre el futuro del delantero Miguel Ángel Borja después de que se informara que su fichaje por River Plate de Argentina se cayó.

En la jornada del martes 5 de julio se dio a conocer que la documentación enviada por el equipo argentino para garantizar el pago de la transferencia no convenció a la directiva de Junior, la cual no firmó los papeles y no autorizó el viaje del atacante.

Por otro lado, la actual situación económica de Argentina y la imposibilidad que tiene River Plate de acceder a los dólares ha retrasado la negociación.

Ante este panorama, Miguel Ángel Borja permanecería en Junior y se esperaba que este miércoles 6 de julio retornara a los trabajos bajo las órdenes de Juan Cruz Real.

Sin embargo, Borja no se hizo presente en la práctica y en el equipo 'rojiblanco' aún se aguarda a que se llegue a buen término en alguna negociación para que se logre su salida.

El atacante cumplió con trabajos diferenciados al del resto de los jugadores de Junior, quienes viajarán en la tarde de este miércoles a Tunja para debutar en la Liga BetPlay.

Borja interesa en México

Teniendo en cuenta las dificultades que hay en la negociación con River Plate, Miguel Ángel Borja llama la atención de un equipo mexicano, el cual ya ha iniciado contactos para establecer condiciones e intentar su fichaje.

Se trata de Cruz Azul de la primera división de México, el cual buscaría al colombiano con una jugosa oferta que cumpliría con las pretensiones de Junior y de Palmeiras.