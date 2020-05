Así se jugará la primera fecha de la Bundesliga tras la para: fechas y horarios

Tras recibir el visto bueno por parte del Gobierno alemán, la Bundesliga ya tiene todo listo para su regreso e hizo público el calendario de partidos que se disputarán entre el próximo sábado 16 de mayo y el lunes 18. Encuentros entre los que se destaca el reconocido Derbi del Ruhr, el cual se jugará el sábado a las 8:30 am, horario colombiano. Por su parte, Bayern Munich, líder del torneo, y Colonia, club del que hace parte John Córdoba, jugarán el domingo.

La Bundesliga es la primera liga grande de Europa que se reanudará y, aunque lo hará sin público, está claro que, de lo que suceda luego de las primeras semanas de competencia, dependerá la continuidad del fútbol en el 'Viejo Continente' pues el caso de Alemania será usado como ejemplo para el resto de países, teniendo en cuenta, además, que hay un protocolo especial en caso de que uno o más jugadores de un equipo resulten contagiados de coronavirus.

Entre las pruebas realizadas en los diferentes equipos, luego de las primeras prácticas, se detectaron diez casos positivos y los mismos ya están aislados, por lo tanto, los clubes siguen entrenando con normalidad y se espera a conocer cómo siguen realizándose los diagnósticos a cada uno de los futbolistas involucrados en el regreso de la primera división a Alemania, luego de haber disputado su último partido en marzo.

Partidos de la fecha 26 de la Bundesliga: fechas y horarios

Sábado 16 de mayo, 8:30 a.m.

Borussia Dortmund vs. Schalke 04

Leipzig vs. Friburgo

Hoffenheim vs. Hertha

Fortuna Dusseldorf vs. Padderborn

Augsburgo vs. Wolfsburgo

Sábado 16 de mayo, 9:30 a.m.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Monchengladbach

Domingo 17 de mayo, 8:30 a.m.

Colonia vs. Mainz 05

Domingo 9:00 a.m.

Union Berlín vs. Bayern Munich

Lunes 18 de mayo, 1:30 p.m.

Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen