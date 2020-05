Compañero de Jhon Córdoba en el Colonia asegura sentir "miedo" por los 3 positivos

Birger Verstraete, jugador belga compañero del colombiano Jhon Córdoba en el Colonia de Alemania, aseguró sentir miedo por los tres positivos de Covid-19 que se conocieron en los últimos días. Además, criticó la decisión del club de seguir entrenando pese a lo sucedido.

Y es que el mediocampista se despachó en un medio de comunicación de su país y aseguró que cree que "el virus se ha propagado" en el equipo porque prácticamente todo el plantel tuvo contacto con los infectados.

"Es extraño que no nos hayan puesto a todos en cuarentena. El fisioterapeuta me trató a mí y a otros jugadores durante las últimas semanas, además yo trabajé en pareja el pasado jueves con uno de los dos jugadores contagiados. Estas medidas de seguir no están bien, creo que el virus se ha propagado", aseguró Verstraete.

El futbolista se mostró muy preocupado con la determinación de no regresar a cuarentena de inmediato, además le parece irresponsable que se esté pensando en reanudar la Bundesliga, como se está hablando en las últimas semanas. Por último, Verstraete resalta que no es el único de los jugadores que piensa así, pues está en peligro la vida de las personas.

"El fútbol no es lo más importante, primero está la salud y luego el fútbol", concluyó el volante de 26 años.