El Bayern descarta hacer grandes fichajes para la próxima temporada

El presidente del Bayern Múnich, Herbart Hainer, descartó que el club haga grandes fichajes para la próxima temporada, tras haberse asegurado los servicios del defensa francés Dayot Upamecano.

"La gente no debe subestimar las repercusiones del corovirus y aunque nosotros hayamos salido comparativamente bien librados la crisis también ha dejado huella", dijo Hainer en una entrevista con la página web del Bayern.



"Fuera de Dayot Upamecano no son posibles otros grandes fichajes. Hemos fichado a Omar Richards, además vuelven siete jugadores que estaban cedidos", agregó.



Hainer consideró que, además, "la calidad en la plantilla es tan grande que no se requieren otros grandes fichajes".



Como presidente del club, Hainer es además presidente del Consejo de Vigilancia, órgano que debe dar su visto bueno a todo desembolso superior a los 25 millones de euros.

La iniciativa en materia de gasto la tiene el Consejo Directivo, cuya presidencia asumirá Oliver Kahn el 1 de julio, para relevar a Karlheinz Rummenigge.