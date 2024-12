Champions League: Tabla de posiciones tras partidos del 10 de diciembre

Este martes 10 de diciembre se llevaron a cabo nueve partidos de la Uefa Champions League, la cual ya va sobre la sexta jornada, y ella se pudo ver el renacer de un Real Madrid que derrotó 3-2 a Atalanta en Bérgamo; así como una nueva victoria de Liverpool, pues el 1-0 en España contra Girona le bastó para continuar en el liderato con puntaje ideal y asegurar su clasificación a octavos.

Asimismo, se confirmó la eliminación de RB Leipzig, que perdió 3-2 en Alemania contra Aston Villa, que tuvo una brillante actuación del colombiano Jhon Jader Durán.

Tabla de posiciones de la Champions League 2024-25 tras los partidos de este martes 10 de diciembre

1. Liverpool, 18 puntos

2. Bayer Leverkusen, 13 (+7)

3. Aston Villa, 13 (+6)

4. Inter de Milán, 13 (+6)

5. Stade Bretois, 13 (+4)

*6. FC Barcelona, 12 (+13)

*7. Borussia Dortmund, 12 (+10)

8. Bayern Múnich, 12 (+9)

9. Atalanta, 11

*10. Arsenal, 10 (+6)

*11. AS Mónaco, 10 (+5)

12. Sporting de Lisboa, 10 (+2)

*13. Lille, 10 (+2)

14. Brujas, 10 (-2)

*15. Benfica, 9 (+3)

*16. Atlético de Madrid, 9 (+2)

*17. Milán, 9 (+2)

18. Real Madrid, 9 (+1)

19. Celtic, 9 (0)

*20. Manchester City, 8 (+6)

21. PSV Eindhoven, 8 (+2)

*22. Juventus, 8 (+2)

23. Dinamo Zagreb, 8 (-5)

24. París Saint Germain, 7 (-0)

*25. Feyenoord, 7 (-3)

*26. Stuttgart, 4 (-7)

27. Shakhtar Donestk, 4 (-8)

*28. Sparta Praga, 4 (-9)

*29. Sturm, 3 (-5)

30. Girona, 3 (-6)

*31. Estrella Roja, 3 (-8)

32. Salzburgo, 3 (-15)

*33. Bologna, 1

34. Leipzig, 0 (-7)

*35. Slovan Bratislava, 0 (-14)

*36. Young Boys, 0 (-15)

*Los equipos así marcados jugarán el partido de la sexta fecha este jueves 11 de diciembre

¿Cuáles partidos se juegan este miércoles 11 de diciembre por Champions League?

Atlético de Madrid vs Slovan Bratislava

Benfica vs Bologna

Lille vs Sturm

AC Milan vs Estrella Roja

Borussia Dormund vs FC Barcelona

Feyenoord vs Sparta Praga

Juventus vs Manchester City

Stuttgart vs Young Boys

Arsenal vs Mónaco