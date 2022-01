"El Dortmund me está presionando": la fuerte declaración de Haaland sobre su futuro

El mercado de fichajes en el fútbol europeo también se está agitando, y como era de esperarse, uno de los futbolistas quien más rumores ha generado es el delantero noruego Erling Braut Haaland.

Vea también: Cabal y Farah debutan con victoria en el Abierto de Australia

Pues el jugador de Borussia Dortmund está desempeñando -una vez más-, una temporada bastante sobresaliente, y se estima que varias escuadras estén tras su pista cuando finalice la temporada 2021/22.

Así, son Real Madrid y Barcelona los dos equipos que han pujado más fuerte por el deportista, y ante su inminente salida, fue el mismo Haaland quien ofreció declaraciones sobre una posible salida, eso sí, dejando ver que solo quiere continuar jugando fútbol y no se preocupa por el club que lo fichará.

"El Dortmund me está presionando para que tome una decisión para la próxima temporada, y yo solo quiero jugar al fútbol. Eso probablemente significa que pronto tendré que tomar una decisión", afirmó el jugador, dejando claro que tiene su cabeza puesta en el equipo más allá de los rumores.

No obstante, Hans-Joachim Watzke, CEO del Borussia Dortmund, desmintió lo dicho por el jugador de 21 años, pues "la verdad es que nos sorprendió esa declaración porque aún no habíamos hablado con él; no hemos puesto una fecha límite".

Le puede interesar: FIFA dio inicio a la venta de entradas para el Mundial de Catar 2022

hora, resta esperar las ofertas formales que llegues por el jugador, quien ha marcado 22 goles en 19 partidos en la presente temporada, y ahora se alista para el próximo duelo de la Bundesliga, el cual será ante Hoffenheim el próximo sábado 22 de enero.