James da ‘cachetazo’ a ídolo del Real Madrid; prefirió elegir a otros 

James, quien ha vivido experiencia en varios clubes del Viejo Continente y también ha estado bajo las órdenes de distintos estrategas, quiso resaltar a dos entrenadores en específico, el italiano Carlo Ancelotti y el argentino José Néstor Pékerman, este último, quien lo impulsó en su carrera en la Selección Colombia para indispensable en el equipo junto con figuras como Falcao y David Ospina.

“Ancelotti siempre ha sido una persona que me ayudó mucho. Cuando yo llegué al Madrid llegué joven, pensé que iba a ser un proceso mucho más largo en el que no iba a jugar, que tenía que esperar más, pero con la ayuda de él fue mucho más fácil porque me puso a jugar. Estuve con él en el Bayern, en el Everton. Yo creo que, junto con José Pékerman (su entrenador en Colombia), han sido como mis padres en el fútbol”, aseguró James.

El ‘10’ de la Selección Colombia quiso ampliar sus elogios para el italiano, señalando sus múltiples habilidades para tratar a su plantilla de jugadores, “en el trato, de tú a tú en el vestuario, te trata de padre a hijo. Él tiene una gran gestión de vestuario. Gestiona muy bien a sus jugadores, los trata bien y les saca el 100%”, añadió el volante del Rayo Vallecano.