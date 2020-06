La insólita razón de la DFL para sancionar al inglés Jadon Sancho

La Liga Alemana de Fútbol (DFL) impuso multas de monto no especificado a los jugadores del Borussia Dortmund, Jadon Sancho y Manuel Akanji porque un peluquero les visitó y les cortó el pelo sin que ninguno de los implicados usase mascarilla protectora. Además de la falta de mascarilla protectora, al menos en las fotos que aparecen en redes sociales, Sancho y Akanji contravinieron una norma del plan de higiene de la DFL según la cual los jugadores no deben recibir visitas en casa.

La DFL dejó claro que la sanción es directamente contra los jugadores y no contra el club, que no ha cometido ningún fallo organizativo. Otros jugadores, entre ellos el portugués Raphael Guerreiro, estuvieron también en la sesión de corte de pelo, pero sólo en los casos de Akanji y Sancho se ve con claridad que no utilizaron mascarilla.



"Está claro que los jugadores profesionales también tienen que cortarse el pelo, pero eso debe ocurrir siguiendo las normas de higiene. El club les había dado las facilidades para hacerlo", dice un comunicado de la DFL. Los jugadores utilizaron los servicios de un peluquero 'estrella' de Düsseldorf, Winnie Nana Karkari, a quien se conoce como 'Fresch Prince'.

Vale la pena recordar que los jugadores de la Bundesliga se encuentran concentrados y distanciados de entornos de posible contagio mientras terminan con los partidos de la presente temporada, por lo que se intenta que su relación con personas ajenas al plantel sea mínima buscando evitar el número de contagios entre deportistas, pese a que en las últimas semanas los resultados de los test han sido favorables.

El certamen teutón se seguirá disputando durante este fin de semana y Borussia Dortmund, aunque lejos, sigue intentando alcanzar al líder, Bayern Munich.