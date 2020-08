"Nagelsmann tiene conceptos claros y sabe cómo quiere que juegue su equipo"

Hablando de la forma en la que cursó su especialización, señaló: "Se estudia una especialización, durante cinco meses, de lunes a viernes, desde las 7:30 am hasta las 3:30 pm, se estudia biología, medicina deportiva, en mi caso la hice en fútbol y la psicología del jugador. Esta es una educación presencial, en donde son cinco meses los que se tienen que estar aquí, yo apliqué a una beca con la Federación Alemana y la Gobernación, se eligen dos o tres personas cada cuatro años, desde cada país".

Y destacó la labor del entrenador del equipo: "Julian (Nagelsmann) es un entrenador con conceptos claros, sabe cómo quiere que su equipo juegue al fútbol y a este nivel ya deja de ser tan importante haber jugado al fútbol profesional o haber sido destacado en esa parte. Es una persona con un dominio de grupo maravilloso y que se esfuerza cada día. Es una fortaleza para él ser tan joven. Los jugadores se sienten cerca de él, los jugadores trabajan según su pedido y creo que es un éxito lo hecho con el equipo".

También habló de la partida de Timo Werner a Chelsea: "Hay decisiones del jugador, del club, trabajamos con una nómina muy joven, sabemos que acá evolucionan y los clubes de Europa los van a querer. En el caso de Timo se dio la posibilidad con el Chelsea y el equipo no se interpuso. No buscaremos reemplazo de Timo Werner, es complicado encontrarlo, la idea del club es contratar jugadores no mayores de 24 años".

Para concluir, habló de su futuro y de lo que viene desde su lugar: "Las posibilidades en el fútbol nunca terminan. En este momento me siento muy bien, estamos trabajando muy bien con Julian, seguimos aprendiendo y luego miraremos qué otras posibilidades existen".