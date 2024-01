Cachetada a la FIFA: los tres nominados a Premio The Best masculino ausentes

Como es habitual, en el mes de enero se llevaron a cabo los Premios The Best, que, como lo dice su nombre, premia a los mejores jugadores y jugadoras del año. El evento premia al mejor jugador, mejor jugadora (nominada Linda Caicedo), mejor arquero, mejor arquera, el mejor gol del año (al que estuvo nominada Linda Caicedo), mejor estratega en la rama femenina y mejor entrenador en la rama masculina. Así como también los mejores oncenos, tanto de mujeres como de hombres.

Lionel Messi, como raro, estuvo nominado y fue finalista al premio de mejor jugador del 2023, compitiendo con Kylian Mbappé, excompañero del Paris Saint-Germain y Erling Braut Haaland del Manchester City. Los tres, sin duda alguna, de gran nivel globalmente y tuvieron un año espléndido. Sin embargo, los goles de Erling y Kylian, todavía manteniéndose en el balompié europeo podían esta vez, vencer al argentino.

No obstante, como sucede habitualmente, tato Kylian Mbappé como Erling Haaland tendrán que esperar al retiro de Lionel Messi, pues la supremacía del sudamericano sigue prevaleciendo ante los dos europeos. Lo curioso fue, justo en dicha entrega al premio de The Best como mejor jugador del año entre Messi, Mbappé y Haaland, es que ninguno de los tres, estuvo en el magno evento.

Lionel Messi ganó por tercera ocasión, el Premio The Best, pero, la vergüenza se hizo presente en Londres por la ausencia del argentino, que prefirió quedarse en Miami, ajeno a la entrega del reconocimiento que volvió a ganar. De hecho, confirmaron que no estaba, minutos antes de que diera inicio la gala. Cuando nombran al argentino, las miradas en el escenario resultan ser aún más sorpresivas. Los aplausos y el posterior silencio a la espera de que el ex Barcelona fuera a la tarima fueron sumamente notorias.

Sumado a Lionel, se confirmó la no presencia de Erling, quien puede ser por la lesión que tiene, pues, por la cercanía entre ciudades seguramente no sería la razón. Con el noruego es más curioso el tema, al ser uno de los favoritos para llevarse el premio. Tampoco estuvo Kylian Mbappé.

Sin duda alguna, la no presencia de los candidatos a ganarse el premio de mejor jugador del año en The Best, es un golpe fuerte a la FIFA. Mucho del prestigio que tiene la gala se basa también en sus representantes y futbolistas que hacen parte. Que los tres no estén, solo quita prestigio e interés al evento.