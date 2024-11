Real Madrid confirmó decisión sobre el futuro de Ancelotti ¿Fin de ciclo?

Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, se enfrenta a un momento de incertidumbre en su gestión debido a las recientes derrotas de su equipo contra el Barcelona y el Milan. Estos resultados han generado cuestionamientos sobre su futuro en el club, especialmente en un contexto donde la directiva exige un rendimiento constante en todas las competiciones.

El partido contra el Barcelona en el Santiago Bernabéu terminó con un marcador desfavorable para el Real Madrid. Pese a algunas oportunidades de gol generadas por los jugadores madridistas, el equipo no logró concretarlas. Al final, la derrota en el clásico español no solo significó una pérdida en puntos, sino también en confianza y respaldo hacia el técnico italiano.

Ayer, en el enfrentamiento contra el Milan en la Champions League, el elenco merengue volvió a caer, agravando la situación de Ancelotti. Este 1-3 afectó la posición del equipo en la tabla, poniendo en riesgo su clasificación a la siguiente fase.

Milan planteó un esquema de juego que neutralizó las fortalezas del Madrid, impidiendo que los jugadores clave del conjunto blanco pudieran generar oportunidades claras. La presión alta del equipo italiano y la solidez de su defensa fueron factores determinantes que frustraron los intentos ofensivos del Madrid.

Ante estas dos derrotas, las críticas hacia Ancelotti han aumentado. Algunos sectores de la prensa y aficionados consideran que las estrategias implementadas no están funcionando, y la falta de resultados en encuentros decisivos ha puesto su continuidad en duda. A pesar de contar con una plantilla de alto nivel, el club no ha logrado mantener un rendimiento estable en los últimos partidos, y esto ha generado interrogantes sobre si el actual técnico es el adecuado para llevar al club hacia los objetivos para esta temporada.

Desde España, existen rumores sobre posibles candidatos para reemplazar a Ancelotti en caso de que los resultados no mejoren en el corto plazo. La directiva del Real Madrid ha apuntado en diálogo con medios cercanos como Marca y AS que el italiano no renovará para la temporada 2025-26.

Se espera que el ex Milan de un paso al costado al terminar el presente curso y en Valdebebas ya se piensa en los nombres de Raúl o Xabi Alonso como las principales alternativas para asumir el banquillo madridista.

Por el momento, Ancelotti continúa al frente del equipo, aunque bajo la presión de mejorar el rendimiento en los próximos compromisos para avanzar de fase en la competencia europea.