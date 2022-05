Carlos Antonio baja del bus a los que hablan de Solari para la Selección: solo hay "dos opciones"

Luego que surgiera la información del diario Olé sobre un supuesto acercamiento entre la Federación Colombiana de Fútbol y el técnico Santiago Solari, Carlos Antonio Vélez negó de tajo que el 'Indiecito' esté en la lista de candidatos para dirigir a la Selección.

"No han hablado con Solari ni con el Tata Martino. La FCF no está en plan de hablar con ninguno de los dos. No hablaron con Berizzo ni con Gareca. Jesurún le dijo al presidente de la Federación de Perú que no iban a tocar a Gareca", aseguró en Planeta Fútbol.

Vea también: [Video] Se ofreció para selección Colombia, pero terminó arreglando con Chile: nuevo DT descartado

De igual manera, ya en Palabras Mayores de Antena 2, Carlos Antonio Vélez reiteró que en este momento solo hay dos opciones: el denominado 'Señor X' y el argentino Néstor Lorenzo.

"Hoy, la Selección Colombia está, como ayer, entre el 'señor X' y Néstor Lorenzo, que ayer clasificó históricamente a Melgar a la siguiente serie de la Sudamericana. Eso para el fútbol peruano es como ganar el mundial. Con el equipo de Arequipa a hecho un campañón. Esas son las dos opciones. No hay otra".

Le puede interesar: El primer partido que dirigiría Néstor Lorenzo como técnico de Colombia

"¿De qué depende la contratación de Lorenzo?" se animó a preguntar Carlos Antonio. "Que lleguen a un acuerdo. Si el señor se complica y se pone arriba de lo que realmente la Federación puede pagar, pues ahí sí se buscará otra cosa o se esperará al 'Señor X'. Pero en este momento no hay otra alternativa. No le boten corriente a eso. Tratan de apostar haber si alguien le pega al perrito".

Vale recordar que el propio Carlos Antonio Vélez manifestó que la elección del nuevo seleccionador de Colombia variará, según la decisión que haya en cuanto a tiempos. Si los directivos esperan hasta el mundial, la apuesta será por el 'Señor X'; de lo contrario, la balanza se inclinará a favor de Néstor Lorenzo y sería nombrado en próximos meses.