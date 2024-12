James destapa sus planes para el retiro: ¿Entrenador o directivo?

El futbolista colombiano James David Rodríguez es consciente del momento por el que pasa en Rayo Vallecano, club en el que a pesar de haber sido fichado como gran figura, no está en los planes del director técnico Iñigo Pérez, por lo que no suma los minutos deseados.

Sin embargo, el mediocampista de 33 años aseguró que se concentra en entrenar y trabajar día a día para esperar la oportunidad del entrenador.

"Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia"; dijo el colombiano en diálogo con Marca.

El futuro de James ¿Entrenador o directivo?

En la charla con el medio español, James también destapó los planes que está haciendo para su futuro cuando anuncie el retiro profesional.

A pesar de que en la actualidad ya cuenta con varios emprendimientos y es socio de algunas compañías, el mediocampista no le cierra la puerta a ser entrenador o hasta directivo de un club.

"Me está gustando un poco más eso (ser entrenador), pero no sé si tanto. Por ahora, no, pero sí gerenciar algún equipo, ser presidente de algún equipo, y sin duda estaré ligado al fútbol de alguna manera. También veo el fútbol bien, creo, de una manera diferente a otros. Ser entrenador es una opción. Tendría que estudiar, pero estuve con los mejores y tengo calle en entrenadores: Ancelotti, Heynckes, Lorenzo, Pekerman.., Son muchos top. No me cierro a esa idea de ser entrenador", explicó.

James Vs el fútbol moderno

Finalmente, James Rodríguez se refirió a la manera en la que intenta destacarse en la actualidad debido a los cambios que ha sufrido el fútbol, en el que se encuentra un juego mucho más físico.

"Creo que es por lo que he hecho en el fútbol. Quizá tengo un juego que a mucha gente le puede gustar, y quizá a otra gente no. Yo intento jugar para la gente que ve el fútbol como yo. Ahora el fútbol es muy monótono, nadie hace cosas diferente, ahora todo el mundo quiere correr mucho, quiere ganar partidos corriendo y el fútbol es de otra manera. Entonces yo juego para toda esa gente que quiere ver el fútbol bueno e intento hacer cosas que sean diferentes a la que hacen otros. Intento que la gente se divierta", aclaró.