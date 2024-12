James Rodríguez rompe el silencio sobre situación en Rayo Vallecano: "no lo controlo"

Sin duda, James Rodríguez es uno de los referentes de selección Colombia, pues su participación en Eliminatorias y en Copa América lo ha llevado a ser protagonista con el equipo de Néstor Lorenzo, pero lo cierto es que el jugador no vive un buen momento a nivel de clubes.

Ahora, el mismo jugador habló sobre la situación que vive en el Rayo Vallecano y dejó un claro mensaje de su presente en selección Colombia.

"Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no… no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia. Allí, si no estoy físicamente bien, no jugaría. Por eso intento cuidarme mucho. Intento entrenarme bien por si me toca jugar, estar listo", reconoció.

Además, el volante colombiano habló sobre su edad y el nivel de fútbol que demuestra partido tras partido, dejando claro que su desempeño es mejor con Colombia por el talento de los jugadores.

"Sí, pero como todo en el fútbol, son gustos y quizá hay entrenadores que juegan de una manera y tú no entras en el esquema de ellos. Y eso es totalmente respetable. Tengo casi 34 años y estoy en un momento de mi carrera más maduro. Sé dónde correr, dónde pedir el balón, dónde crear espacios. En la Selección se me facilita todo porque tengo jugadores al lado que juegan muy bien, que quieren jugar bien como yo. Para mí es mucho más fácil cuando tienes jugadores al lado que juegan a lo mismo que tú. Colombia tiene un fútbol lindo. Desde que asumió Néstor Lorenzo, hemos hecho un fútbol bueno y eso se ve. Soy importante dentro del esquema de él", enfatizó en medio de la entrevista.

De momento, James se prepara para un nuevo desafío con su equipo, pues Rayo Vallecano se medirá ante el Real Madrid en la próxima fecha de la Liga de España con la esperanza de sumar puntos y minutos de juego.