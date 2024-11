Carlos Antonio denuncio la razón por la que Lorenzo convocó a Ospina y dejó fuera a Mier

Carlos Antonio Vélez ha abierto una dura polémica en el entorno de la Selección Colombia. En su sección 'Palabras Mayores' de Antena 2 de este viernes 8 de noviembre, el periodista reveló los motivos por los que no habría sido convocado Kevin Mier para los partidos de la Selección Colombia ante Uruguay y Ecuador.

El periodista reveló que durante este llamado de la tricolor una de las situaciones cuestionable fue la inclusión de David Ospina en el llamado de 27 jugadores. Sin embargo, el comunicador confirmó ocurrieron situaciones bastante extrañas con relación a la convocatoria del equipo nacional.

Durante la edición habitual de 'Palabras Mayores' de Antena 2, el periodista apuntó las razones por las que se citó a Ospina, quien en su consideración es un referente, pero ya se encuentra de salida en el cuadro nacional. Por ello, el comentarista confirmó que recibió información de un detalle escabroso tras el llamado del portero de Nacional y la ausencia de Kevin Mier

“David Ospina, por una cuestión de reconocimiento del pasado, lo quieren llevar en andas hasta el Mundial, no sé si sea justo, respetando a un hombre que admiró tanto, Ospina fue la figura en el Mundial de 2014, pero llevarlo en andas por su pasado es un irrespeto a la meritocracia y el crecimiento de otros arqueros. Me resisto a creer que hay otras cosas”, inició Vélez, afirmando que el paisa no estaba entre los esperados en la convocatoria.

Seguido a ello hizo énfasis en el momento de Kevin Mier y la razón por la que Opsina sería llamado: “Mier es el mejor arquero que tiene actualmente el fútbol mexicano. Es un hombre joven, tiene 24 años, buena talla. Su ausencia es más de lo mismo. A raíz de todo esto he recibido una información que me preocupa. Según estas convocatorias, el objetivo es que Ospina tenga un Mundial más por aquello lo de los récords”.

Finalmente, el comunicador apuntó que Mier no habría sido llamado por la influencia de un empresario: “Será necesario que Mier cambie de empresario para ser convocado por meritocracia. A mí me dicen que hubo una oferta para qué cambiará de empresario y él se negó. No me vayan a decir que tenemos los mismos vicios de la era Pekerman y Pascual Lezcano. No me vayan a decir que estamos en la misma. De buena fuente tengo que Mier se negó a firmar un contrato con un representante que ahora gobierna, aunque diga que no y ponga cara de yo no fui en la selección nacional. Ahí ya la llamaron a Gómez también”.

Más allá de las palabras de Carlos Antonio, lo cierto es que Colombia sigue teniendo varios jugadores que ya cumplieron su ciclo. Durante los últimos encuentros el nivel ha decrecido y es evidente que hay futbolistas como Yerry Mina, David Ospina, entre otros que ya cumplieron su ciclo,