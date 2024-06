Casemiro compró un equipo español: ya es oficial

El centrocampista brasileño Carlos Henrique Casemiro se ha convertido en nuevo accionista del Marbella FC, recién ascendido a Primera Federación y presidido por el exfutbolista Esteban Granero, con el objetivo de "soñar en grande" y llevar al club "a lo más alto".



La entidad malagueña lo ha anunciado este martes en un comunicado adjuntando varias imágenes del jugador brasileño en las que posa con las dos camisetas del equipo, la local y la visitante, ambas con su nombre y el dorsal uno.



Hace unos días, el Marbella logró subir a Primera RFEF, tercera categoría del fútbol nacional, tras superar dos rondas de play off, la última ante el Logroñés con una victoria por 0-1 en el estadio de Las Gaunas que certificó el ascenso.

"El Marbella Fútbol Club se complace en anunciar que Carlos Henrique Casemiro, estrella del Manchester United, de la selección brasileña y cinco veces ganador de la Liga de Campeones, se convierte en nuevo accionista de nuestra entidad", inicia el escrito del club.



"La ilusión y compromiso que Casemiro demuestra con el proyecto queda patente con su incorporación a la estructura accionarial del club. No solo el Marbella, sino también toda la ciudad, se sienten orgullosos de que un deportista de su dimensión mundial quiera pertenecer a nuestra familia", añade el comunicado.



El jugador, actualmente en las filas del Manchester United inglés, ha tenido sus primeras palabras como miembro del consejo de administración: "Es un honor para mí unirme al Marbella Fútbol Club porque mi mayor motivación son las espectaculares posibilidades de crecimiento del club".

Además, alega que ha estado en Marbella con su familia en varias ocasiones y tanto él como sus hijos y su esposa están "enamorados" de una ciudad "con la que queremos estar ligados de por vida".



Casemiro tiene una cercana relación profesional con la empresa gestora del Marbella, la agencia de representación Best Of You, de la que Esteban Granero forma parte como director de estrategias. Esta empresa representa al propio Casemiro y otros jugadores como Álvaro Odriozola, Éder Militão o Sergio Canales.



"Sin duda, juntos soñaremos en grande para llevar al Marbella a lo más alto, pero ahora hay que disfrutar de nuestro maravilloso ascenso a Primera", expresa el exmadridista, que se suma como accionista a un proyecto ambicioso, que pretende alcanzar el fútbol profesional después de varias temporadas escalando desde la quinta categoría, la denominada Tercera Federación.