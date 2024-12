James recibe brutal golpe del Rayo Vallecano a minutos del partido ante Real Madrid

James Rodríguez borrado del Rayo Vallecano; no es ni suplente ante el Real Madrid

La ausencia de James Rodríguez supone no solo perderse un partido en esta temporada, además representa un duro golpe para el colombiano, pues mucho se habló del reencuentro con la plantilla del Real Madrid y con el técnico Carlo Ancelotti, quien hace pocas horas James lo consideró como su padre en el fútbol.

Reportes han indicado que James Rodríguez saldría del Rayo Vallecano en el próximo mercado de fichajes por su inactividad en el campo de juego, pues el jugador no está cómodo con la situación actual, sabiendo que en la Selección Colombia es muy importante y que en este club no es tenido en cuenta.

Aún no se conocen las razones por las cuales el volante colombiano no fue tenido en cuenta por Iñigo Pérez, pues no se habían reportado problemas físicos en James que le impidieran hacer presencia en el partido.

Esta decisión del entrenador del Rayo Vallecano podría ser el motivo final para que James tome otro rumbo en su carrera deportiva, sabiendo que desde su llegada en agosto de este 2024, apenas ha disputado dos partidos de titular, uno de ellos por Copa del Rey ante un equipo de la tercera categoría en España.