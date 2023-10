Cata Usme aterrizó a los hinchas: riesgo en Libertadores y su futuro en América

El Internacional brasileño se clasificó este lunes por anticipado a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina al frente del Grupo D con seis puntos después de vencer por 4-2 en el estadio Pascual Guerrero de Cali al América, cuya permanencia en el torneo ha quedado en suspense.

Tras este resultado, habló Catalina Usme, la capitana 'escarlata' que aterrizó a los hinchas del equipo y dejó claro lo que pasará en Libertadores y lo que será su futuro dentro en un club en el que se ha coronado campeona en varias oportunidades.

Lo primero que dijo Usme fue que vivieron "un partido extraño después de que marcábamos. No se lo atribuyo a nada, hace parte de la vida de un deportista. Cuando las cosas no van bien hay que asumirlo con madurez y responsabilidad. Lo que pasa es que cuando las cosas no van bien, ver lo malo es super fácil".

Por otro lado, hizo referencia a su futuro en el equipo: "He dicho que quiero una experiencia internacional, pero estoy tranquila en este momento y no estoy en el punto de 'es que me quiero ir y me voy a ir', no, para nada".

Y finalmente dio a conocer que están con la esperanza viva de continuar a la fase final de la Libertadores: "Si no tuviéramos fe para qué vamos a salir a jugar. De eso se trata, de salir con la actitud y la fe intacta de que las cosas se van a dar. Que pase lo que tenga que pasar. Si va a ser para nosotros, va a ser".

Ahora América, que debutó con un empate 1-1 con Boca Juniors, tendrá que vencer en la última fecha al Nacional uruguayo por varios goles y esperar que Inter le dé la mano superando al equipo Xeneize.