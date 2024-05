Cata Usme destapó la verdad sobre Yoreli Rincón en la Selección Colombia

Quedan apenas escasos meses para que la Selección Colombia Femenina tenga su debut en los Juegos Olímpicos de Francia. Ahí enfrentarán al combinado anfitrión, a Nueva Zelanda y a Canadá en donde esperan clasificar a la siguiente ronda, y por qué no, mantener la ilusión a tope de pelear por el título o sumarse al podio.

Ese es el anhelo del combinado nacional, dicho por la máxima artillera de la Selección Colombia, María Catalina Usme Pineda. Sin embargo, hace poco se suscitó otra polémica previo al certamen olímpico. En la convocatoria para los amistosos ante Venezuela en mayo y junio, no apareció el nombre de Yoreli Rincón que tenía posibilidades de regresar tras seis años de ausencia.

Yoreli ha luchado para entrar en los planes de Colombia, dejando atrás los presuntos vetos de los que se habla. Se preveía que podía estar, dado que posó con Álvaro González Álzate, presidente de la Difútbol y vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Pero, el plan de Ángelo Marsiglia fue otro con respecto a la volante de Atlético Nacional, dejándola por fuera de los amistosos que anteceden los Juegos Olímpicos. Catalina Usme habló en el medio Deportes Sin Tapujos en donde reveló la verdad de la no convocatoria de Yoreli.

“A ver, yo creo que es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he oído un tema de vetos en Federación, es un tema que hemos hablado varias veces y creo que no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que al final tiene que elegir a las jugadoras y nuestro rol es simplemente jugar”, inició Catalina Usme.

Posteriormente, fue más directa acerca de la no presencia de Yoreli Rincón, “Yore hace muchísimo tiempo que no viene en el proceso, a Olímpicos van 18 jugadoras y creo que hemos tenido un proceso supremamente exitoso con las jugadoras que hay. Es un tema que ellos tendrán que elegir y tendrán sus razones para hacerlo o no hacerlo”.

MÁS REVELACIONES SOBRE YORELI RINCÓN EN SELECCIÓN COLOMBIA

La jugadora de Atlético Nacional dejó de estar en los planes desde la Copa América disputada en 2018 cuando no lograron clasificar al Mundial de Francia 2019. Su principal regreso a la Liga Femenina BetPlay fue para ser tenida en cuenta, pero no lo logró. Tras la no convocatoria, Yoreli escribió en X, “se acabó. No la lucho más. Definitivamente no es pa’ mí”. Catalina Usme se refirió a este tema.

Catalina sentenció, “sí claro, vi el tuit. Yo vi cuando puso eso, pero será la situación de muchas jugadoras y no solo de ella que estuvieron mucho tiempo en selección y no regresaron. Que no solamente están en Colombia sino en el exterior. Creo que todas las que jugamos fútbol tenemos esa ilusión de jugar en Selección. Ahora, el rol de elegir quién va y quién no va, eso sí no nos compete a nosotras”.