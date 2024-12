Cerro Porteño va por técnico que pasó por Boca Juniors: a pocos detalles

La liga de Paraguay no fue la mejor para Cerro Porteño durante este 2024, especialmente en el segundo tramo. No pudieron pelear por el rentado local y les tocó con la sexta casilla con 29 unidades. Esta situación, aunque todavía no se ha definido, habría costado el cargo de Carlos Jara, entrenador paraguayo que dirige al club.

Esta situación pone en evidencia al entrenador y a los directivos que quieren dar un cambio completo en el club y ya habrían elegido a su nuevo director técnico. De hecho, sería un orientador que no tuvo un buen paso por Boca Juniors últimamente, pero que fue confiado en el cargo por Juan Román Riquelme como la prioridad en el elenco argentino.

Se trata nada más y nada menos que de Diego Martínez. El argentino de 46 años se prepara para tomar las riendas de Cerro Porteño y está a mínimos detalles de hacerlo. Martínez llegó como la solución en Boca Juniors tomando el lugar de Jorge Almirón. Sin embargo, la historia no fue como se esperaba. Aunque logró sumar 21 victorias de 45 partidos, quedó lejos de pelear por el título liguero.

Además, quedó eliminado en la Copa Sudamericana ante Cruzeiro que fue finalista. No terminó su paso por el rentado local ni tampoco en la Copa Argentina, que posteriormente, Fernando Gago se hizo cargo y quedaron eliminados de la competencia nacional tanto en la Liga como en la Copa.

EL RETO DE DIEGO MARTÍNEZ EN CERRO PORTEÑO

Aunque todavía no está definida la contratación del argentino en el club paraguayo, al parecer estaría a mínimos detalles de que se confirme. El interés pasa por Gabriel Wainer, nuevo director deportivo del ciclón que quiere contar con Diego Martínez.

Para este 2025, Diego Martínez tendrá que consolidarse después del mal rendimiento en Boca Juniors despidiéndose sin títulos y con derrotas que le costaron su cargo en la Primera División de Argentina. Además, el orientador argentino tendrá que disputar la Copa Libertadores, un duro examen para él y su cuerpo técnico.

Por ahora, de acuerdo con César Luis Merlo, están negociando directamente con el director técnico argentino para confirmarlo en el 2025. Esta sería la primera experiencia de Diego Martínez en el exterior, dado que hasta ahora solo había dirigido en Argentina.