Flick advierte al Bayern sobre el poder del Barça en la Champions League

El entrenador del Barcelona Hansi Flick se enfrentará este miércoles a la historia, la suya personal como extécnico del Bayern Múnich, y también la del cuadro azulgrana, que tratará de derrotar a su 'bestia negra' en la tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Tras un arranque de temporada esperanzador, en el que el Barça marcha líder de LaLiga EA Sports y ha ganado diez de los doce duelos que ha disputado entre todas las competiciones, el cuadro catalán afronta una semana decisiva para medir la talla del equipo en las grandes citas, con el doble enfrentamiento ante el cuadro bávaro y contra el Real Madrid el próximo sábado.

Sobre el papel, no existe un rival más adverso que el Bayern. El balance de los azulgranas contra el conjunto germano es de dos triunfos, dos empates y once derrotas en quince partidos, pero los cinco duelos más recientes se han saldado con un pleno de derrotas y un marcador acumulado de 2 a 19 desfavorable al bando barcelonista, que no gana a su próximo adversario desde 2015.

De entre todas ellas, ninguna fue tan dolorosa como el 2-8 en los cuartos de final de la 'Champions 2019-20', cuando Flick dirigía al coloso muniqués. Cuatro años y medio después, el preparador alemán abandera el rejuvenecido proyecto del Barcelona, que solo mantiene en nómina a dos supervivientes del naufragio de Lisboa, el lesionado Marc-André Ter Stegen y el centrocampista Frankie de Jong.

En apenas un semestre, Flick ha impuesto en Barcelona el sello que definió a su Bayern: un equipo que defiende en campo rival, muerde para robar el balón y busca la portería durante los 90 minutos con un juego vertical en el que Robert Lewandowski, autor de 14 goles en 12 partidos oficiales, es la punta de lanza.

El entrenador ha afianzado un once titular en el que la gran duda estará en el tercer integrante del centro del campo. Eric García, que venía actuando de mediocentro, se lesionó el aductor derecho durante el calentamiento previo a la victoria del domingo ante el Sevilla (1-5) y esta semana no se ha entrenado con el grupo.

El técnico alemán optó por dar entrada al delantero Ansu Fati, pero esta vez es previsible que refuerce la medular ante un rival tan peligroso como el Bayern, y Fermín López parte como el principal favorito por delante de De Jong, mientras que Dani Olmo y Pablo Páez Gavira 'Gavi' esperarán su oportunidad en el banquillo.

Flick seguirá contando con las bajas por lesión de los defensas Ronald Araujo y Andreas Christensen, el centrocampista Marc Bernal, el delantero Ferran Torres y el portero Marc-andré Ter Stegen, cuyo puesto debería mantener Iñaki Peña en detrimento del recién fichado Wojciech Szczesny, según desveló el propio entrenador.

Enfrente, los de Hansi Flick se encontrarán al equipo que lanzó al estrellato al técnico germano. Precisamente, tras su salida para hacerse cargo de Alemania en 2021, comenzó un lento declive del Bayern que tuvo su punto culminante el pasado curso, cuando, al mando de Thomas Tuchel, finalizó su primera temporada sin títulos en 12 años.

Ello obligó al club bávaro a emprender una reconstrucción de la plantilla que se quedó a medias por los altos salarios de algunas piezas de los que la entidad deseaba desprenderse, pero cuyo inicio de temporada augura buenas vibraciones -marcha líder en la Bundesliga empatado a puntos con el Leipzig-.

La cara visible de la nueva era es el nuevo técnico, Vincent Kompany, recomendado por Guardiola a la dirigencia de Säbener Strasse, el cual está tratando de implantar en el equipo los principios futbolístico que adquirió en sus años de corto en Manchester con el exentrenador del Barça y el Bayern.

Con una defensa adelantadísima, la cual le ha pasado alguna vez factura en choques contra delanteras rivales veloces -véase el Eintracht-, el combinado del belga trata de encerrar a sus rivales en campo contrario para luego someterlo a través de la circulación rápida de balón.

Entonces entra en juego el vertiginoso desborde de hombres como Musiala, Gnabry, Sané o el recién llegado Olise, que acaba por rematar el furtivo Harry Kane. Una fórmula muy parecida a la instalada por Flick en Barcelona.

Los bávaros llegan, eso sí, con la duda de Musiala, baja en los últimos dos encuentros Bundesliga y ausente en el parón internacional por unas molestias en la cadera. El mediapunta comenzó a ejercitarse por su cuenta a la vuelta de la interrupción internacional y este lunes ya participó en el entrenamiento grupal.

Necesitado de una victoria en la máxima competición continental tras el varapalo sufrido en Birmingham ante el Aston Villa, se espera que Kompany lo fuerce para intentar asaltar, como en las últimas dos ocasiones -ambas en el Camp Nou, eso sí-, el feudo azulgrana.

En las filas alemanas son bajas seguras el mediocentro Aleksandar Pavlovic, hombre fundamental en la medular que sufrió una fractura en la clavícula el pasado sábado ante el Stuttgart; y los laterales derechos Sacha Boey y Josip Stanišić.

En el otro costado de la zona baja estará el canadiense Alphonso Davies, un relámpago que ya causó estragos al Barcelona en el pasado y cuyo duelo individual con Lamine Yamal es de especial interés.