Bayern sufrió contra el United: partidazo en el inicio de la Champions League

Bayern Múnich se impuso este miércoles por 4-3 al Manchester United en un partido que estuvo lleno de cambios y el que los dos equipos estuvieron claramente más finos en el ataque que en defensa, donde dieron ventajas lo que llevó a un festival de goles.



El comienzo no parecía prometedor para el Bayern, que sufría con la presión alta del United y el minuto 5 tuvo que agradecer a Sven Ullreich que reaccionó con una buena parada a un remate de Eriksen.



El Bayern no tenía control, no lograba hilar posesiones largas e incurría en muchos pases equivocados. Sin embargo, bastaron dos golpes letales para poner el partido a su favor.

El primero llegó en el minuto 27. Leroy Sané le metió un balón al área a Harry Kane que la tocó atrás para que el mismo Sané soltara un remate desde unos veinte metros que terminó en el fondo de la red tras pegar en el cuerpo de Onana.



El segundo surgió de una jugada individual de Jamal Musiala que se coló al área quitándose tres hombres de encima y le puso el balón a Serge Gnabry que apareció libre para marcar de zurda.



El Bayern había mostrado poco más, pero los dos goles hicieron mella en el United, que, aunque siguió buscando el área contraria y tuvo alguna buena aproximación con desbordes por la izquierda de Reguilon, ya no parecía tan amenazante como lo había sido en los primeros minutos.



En el 45 el Bayern estuvo cerca del tercero con un remate de Sané que pasó cerca del poste pero al comienzo de la segunda parte el United tuvo una reacción, pareció recuperar el espíritu de los primeros minutos del partido e incluso logró el descuento en el 49 por intermedio de Höljund.



El Bayern tuvo una reacción casi inmediata. Primero con una buena ocasión de Musiala en el 50 y luego reestableciendo la ventaja de dos goles, con un penalti convertido por Harry Kane en el 54 que había sido sancionado tras consulta de las imágenes del VAR por una mano dentro del área.



Tras el tercer gol, el United pareció noqueado y el Bayern tuvo suficientes posibilidades para marcar el cuarto. La mejor un remate al poste de Sané en el 56, Después Onana reaccionó con buenas paradas a remates de Kane, Sané y Choupo Moting.



Pero un partido que parecía liquidado terminó teniendo dramatismo. En el 87, cuando el Bayern ya parecía limitarse a dejar correr la pelota y los minutos, apareció Casemiro con un remate desde el piso dentro del área.

El Bayern entonces empezó a encontrar el cuarto y lo encontró, en el 92 por intermedio de Mathys Tel que definió dentro del área a buena pase de Joshua Kimmich. Antes, a centro de Tel, Thomas Müller había estrellado un remate contra el poste.



Casi en la última jugada del partido el United volvió a descontar con gol de cabeza de Casemiro a falta lanzada desde la izquierda por Bruno Fernandes.