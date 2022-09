Mateus anotó pero al Porto no le alcanzó; derrota en Champions frente al 'Atleti'

Un tanto de Antoine Griezmann en el minuto 100 dio un triunfo agónico al Atlético de Madrid ante el Oporto (2-1) en el encuentro de la primera fase de la Liga de campeones disputado en el estadio Metropolitano. Hermoso marcó el 1-0 en el minuto 91, pero cometió un penalti por manos cinco minutos después y Uribe empató. Griezmann hizo la heroica en el minuto 100.

El partido fue en el primer acto igualado. Ambos equipos se preocuparon más de resguardar sus defensas que de irse al ataque y a los locales les faltó profundidad. Sólo un disparo de Koke generó peligro en la meta de Diogo Costa.



Simeone movió el equipo en la segunda parte, pero los cambios no surtieron efecto. Las salidas de Lemar, De Paul, Griezmann, Hermoso y Correa no mejoraron el equipo. De hecho, fue el Oporto el que se estiró y generó ocasiones, haciendo sufrir al Atlético. Joao Mario y Eustaquio pudieron marcar.

Sin embargo, la situación pareció dar un vuelco en el minuto 81, cuando el iraní Mehdi Taremi fue expulsado al ver la segunda cartulina amarilla por simular un penalti. Fue un alivio para el Atlético, que creyó imponer su superioridad cuando Hermoso anotó el 1-0 en el minuto 91, pero Uribe se encargó de empatar de penalti. Griezmann, en el minuto 100 llevó la locura al estadio (2-1).