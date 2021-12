Champions League: clasificados a octavos de final y cuándo será el sorteo

El primer año de la era postMessi extiende su crudeza en un Barcelona descolgado en Liga y eliminado en la fase de grupos de la Liga de Campeones, goleado y sin opciones ante un Bayern Múnich ya clasificado (3-0), en un miércoles negro para el fútbol español que también dejó la caída a la Liga Europa del Sevilla, incapaz de vencer al Salzburgo (1-0).



La reacción que se esperaba con el cambio en el banquillo de Xavi Hernández por Ronald Koeman, no se produjo en la 'Champions'. La misma debilidad de un equipo incapaz de marcar más que dos goles en seis partidos de la fase de grupos, provocó una eliminación de la competición de mayor prestigio que no sufría desde hace 20 años, en la temporada 2000-01, cuando cayó a la por entonces denominada Copa de la UEFA y fue eliminado en semifinales por el Liverpool.



Incapaz de superar un grupo con Bayern, Benfica y Dinamo de Kiev como rivales, en la primera parte de un Allianz Arena sin público en sus gradas, ya había convertido en misión imposible el milagro. Los goles de Thomas Müller y Leroy Sané antes del descanso y de Jamal Musiala en la segunda parte, daban un plácido triunfo al equipo alemán sin la necesidad de forzar la máquina ante la impotencia de un grande que se desploma.

Primeros

A – Manchester City (ING)

B – Liverpool (ING)

C – Ajax (NED)

D – Real Madrid (ESP)

E – Bayern Múnich (ALE)

F – Manchester United (ING)

G – Lille (FRA)

H – Juventus (ITA)

Segundos

A – París Saint-Germain (FRA)

B – Atlético de Madrid (ESP)

C – Sporting de Lisboa (POR)

D – Inter de Milán (ITA)

E – Benfica (POR)

F – Atalanta (ITA) o Villarreal (ESP)

G – Salzburgo (AUT)

H – Chelsea (ING)

Cabe señalar que el sorteo será el próximo lunes 13 de diciembre a las 12 del medio día.

El equipo bávaro se convirtió en el tercer equipo, tras Ajax y Liverpool, en firmar el pleno de triunfos en la actual fase de grupos, la segunda ocasión en su historia que lo protagoniza un Bayern que demostró la condición de favorito al título. El Benfica le acompañará como segundo tras cumplir con solvencia ante el Dinamo de Kiev, 2-0, instalando al Barcelona en una realidad difícil de asumir.



La Liga Europa gana equipos de prestigio, que aún tendrán que jugar una fase previa en febrero, con la caída también del rey de la competición, un Sevilla que venció las seis finales que disputó. En 'Champions' encajó un varapalo Julen Lopetegui en un encuentro en el que estaba obligado a ganar, con opciones incluso de acabar primero, y en el que en un minuto pasó de ver de cerca el objetivo a dejarlo escapar. A un metro de la portería, con todo para marcar, libre de marca, Munir cabeceó al travesaño la mejor ocasión ante un Salzburgo que firmó su triunfo en la siguiente acción con el gol de Okafor (1-0).



Dos cartulinas amarillas de Joan Jordán en apenas ocho minutos, dejaron en inferioridad numérica al Sevilla a los 64 minutos y sentenciaron una nueva experiencia en la Liga de Campeones. El Salzburgo se convierte en el primer equipo austriaco en alcanzar los octavos de final, segundos de un grupo que acabó liderando el Lille, con un triunfo incontestable en la casa del Wolfsburgo (1-3), con los goles de Burak Yilmaz, Jonathan David y Angel Gomes.



Al PSG se suma como gran peligro del bombo en el sorteo como segundos de grupo el vigente campeón de Europa, el Chelsea, que dejó escapar el liderato en el minuto 94 con el gran tanto de Ozdóev con un derechazo a la escuadra desde la frontal, que premió el gran partido del Zenit (3-3), que ya tenía el billete sellado a la Liga Europa, y puso contra las cuerdas al conjunto londinense. Un solitario tanto de Moise Kean a los 17 minutos, le sirvió al Juventus para acabar primero dando lo mínimo ante el colista Malmoe (1-0).



La fase de grupos de la 'Champions' no se cerrará hasta el jueves por la intensa nevada caída en Bérgamo que aplazó el Atalanta-Villarreal que decidirá el último clasificado. El Manchester United, con el primer puesto ya sellado, empató en Old Trafford ante el Young Boys (1-1), en un encuentro sin más historia que el bellísimo tanto de Mason Greenwood.