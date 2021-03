Champions League: Luis Fernando Muriel está en el once ideal de la semana

El delantero colombiano Luis Fernando Muriel terminó en el once ideal de la semana en la Champions League, que definió los últimos clasificados a la fase de cuartos de final. El jugador colombiano macó el único tanto del Atalanta frente al Real Madrid en la vuelta de la serie.

Los mejores once de esta semana que pasó fueron: el arquero Mendy del Chelsea, los defensas alemán Joshua Kimmich del Bayern Múnich, César Azpilicueta del Chelsea, Sergio Ramos del Real Madrid, Joao Cancelo del Manchester City y Emerson del Chelsea; en el medio campo están Ziyech del Chelsea, Luka Modric del Madrid, Gundogan del Manchester City; más adelantado está Kevin de Bruyne del Manchester City y como único delantero está en colombiano Muriel del Atalanta.

🌠 Sergio Ramos racked up the most #UCLfantasy points this week with De Bruyne starring in midfield 🔥#UCL | @PlayStationEU