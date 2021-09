Champions League: Partidazos de la primera fecha en la fase de grupos

Todo está listo para que comience este martes 14 de septiembre una nueva edición de la fase de grupos de la UEFA Champions League con ocho partidos que corresponde a la primera jornada y que en la que verán acción varios de los favoritos a pelear el título.

La jornada comenzará sobre las 11:45 de la mañana, hora colombiana, con los partidos entre Sevilla contra Salzburgo y Young Boys ante Manchester United.

Lea también: Aforo para partidos de Colombia contra Brasil y Ecuador volvería a aumentar

Posteriormente, después de las 2:00 de la tarde se disputarán seis compromisos. El actual campeón, Chelsea, iniciará la defensa del título recibiendo al Zenit de Rusia que espera contar con el colombiano Wilmar Barrios.

También se disputará el partido más atractivo de la fecha entre Barcelona contra Bayern Múnich en el Camp Nou.

Partidos de este martes en la UEFA Champions League:

Le puede interesar: Everton, con Mina y sin James, le remontó a Burnley en la Premier League

Sevilla Vs. Salzburgo - 11:45 a.m.

Young Boys Vs. Manchester United - 11:45 a.m.

Lille Vs. Wolfsburgo - 2:00 p.m.

Villarreal Vs. Atalanta - 2:00 p.m.

Chelsea Vs. Zenit - 2:00 p.m.

Malmo Vs. Atalanta - 2:00 p.m.

Barcelona Vs. Bayern Múnich - 2:00 p.m.

Dinamo Kiev Vs. Benfica - 2:00 p.m.

Partidos del miércoles en la UEFA Champions League:

Besiktas Vs. Borussia Dortmund - 11:45 a.m.

Sheriff Vs. Shakhtar - 11:45 a.m.

Inter Vs. Real Madrid - 2:00 p.m.

Atlético de Madrid Vs. Porto - 2:00 p.m.

Brujas Vs. PSG - 2:00 p.m.

Liverpool Vs. Milan - 2:00 p.m.

Manchester United Vs. Leipzig - 2:00 p.m.

Sporting de Lisboa Vs. Ajax - 2:00 p.m.